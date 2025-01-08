100 مليون حاوية نمطية قدرة مناولة موانئ دبي العالمية

حققت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إنجازاً تاريخياً بتجاوز قدرتها الاستيعابية أكثر من 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً على مستوى محفظتها العالمية منذ إنشائها، ما يُعد شاهداً على الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي (40 مليار درهم) على مدى العقد الماضي.

وبذلك تتصدر «دي بي ورلد» طليعة مشهد التجارة العالمية، ما يتيح لها دعم متعامليها في تنمية أعمالهم وتقديم حلول متكاملة على مستوى سلاسل التوريد.

وعلى مدى السنوات الـ 10 الماضية، سجلت الطاقة الاستيعابية لمجموعة «دي بي ورلد» نمواً بنسبة 33%، ويأتي هذا التطور مدفوعاً بالتوسعات ومشاريع التطوير والاستحواذ الجديدة، وقد دشّنت العقد الماضي بمناولة 75,6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2014، وواصلت الشركة استثماراتها في تطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات سلاسل التوريد التي تتسم بالتطور على مستوى العالم.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات بنسبة 5% في الأشهر الـ 12 الماضية، ما رسّخ مكانة المجموعة ومكّنها من التوسّع في مجال سلاسل التوريد. وعلاوة على ذلك، عزّز هذا التوسّع حصة المجموعة في الموانئ التي بلغت 9,2% من سوق الحاويات العالمي.

سلطان بن سليّم: الإنجاز يعكس التزامنا بمواصلة الاستثمار لتوفير موانئ وبنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية

نمو سوق الحاويات

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» في تعليق له على تلك الإنجازات: «يعد مناولة ما يزيد على 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، إنجازاً بالغ الأهمية على مسار رحلتنا التي بدأت منذ 45 عاماً، كما تعكس التزامنا بمواصلة الاستثمار لتوفير موانئ وبنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية، بهدف تسهيل تدفق الحركة التجارية.

ونحن على ثقة من استمرار نمو سوق الحاويات خلال السنوات المقبلة وسنواكب هذا النمو بتعزيز قدراتنا على تقديم الخدمات له».

وأضاف بن سليّم: «بعقود من الخبرات في العمليات التشغيلية للقطاعات الأكثر ديناميكية في العالم، اكتسبنا فهماً عميقاً لكل جانب من جوانب سلاسل التوريد العالمية المعقدة، ما سمح لنا بتقديم حلول مخصصة بينما يركز الآخرون فقط على تخطي العقبات».

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «دروري» لاستشارات سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي حجم سوق مناولة الحاويات بنسبة 2,8% هذا العام.

تأثير اقتصادي كبير

وفي هذا الإطار قال تيمن مييستر، الرئيس التنفيذي لعمليات الموانئ والمحطات في «دي بي ورلد»: «إن الوصول إلى مثل هذا الإنجاز المذهل يعد أمراً مهماً بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو ما يمثله هذا الرقم فيما يخص تدفق التجارة العالمية وما تمكنّا من تحقيقه في الأسواق التي استثمرنا فيها.

فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، استثمرنا في موانئ ومحطات على مستوى العالم، وغالباً ما جاءت هذه الاستثمارات في أسواق تجارية أقل تطوراً ولا تمتلك القدرات الكافية، حيث كان تأثيرنا الاجتماعي والاقتصادي كبيراً.

وكان أحد أبرز الإنجازات في عام 2024 هو استحواذنا على منشأة بدار السلام في تنزانيا، والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ الخمسينيات».

ويوافق هذا العام 2025 إحياء الذكرى السنوية للعديد من الإنجازات، مثل مرور 45 عاماً على افتتاح ميناء جبل علي و40 عاماً على تأسيس المنطقة الحرة بجبل علي، ما يعكس النمو السريع للشركة والتزامها بالابتكار في قطاع التجارة.

استثمارات محفزة للنمو

وتقوم «دي بي ورلد» بضخ استثمارات رئيسية محفزة للنمو في عدد من الموانئ الرئيسة لها حول العالم، ففي ميناء لندن جيتواي، المملكة المتحدة، شهد تدشين الرصيف الرابع بتكلفة 450 مليون دولار أمريكي لتوفير مساحة إضافية تستوعب 900 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في السنة.

وستعمل الاستثمارات الأخرى بنهاية العقد على زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء الذي يعمل حالياً على مناولة ما يقرب من 2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

وفي ميناء كالاو، بيرو، أكملت «دي بي ورلد» في شهر يونيو، مشروع توسعة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لمضاعفة طول الرصيف وتعزيز الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في المحطة الجنوبية بنسبة 80% لمناولة 2,7 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً بعد أن كانت 1,5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

وكذلك في محطة الحاويات الدولية للشحن العابر (ICTT) في كوشين، الهند، قدّمت «دي بي ورلد» رافعات جسرية جديدة من السفينة إلى الشاطئ ورافعات جسرية كهربائية جديدة مزودة عجلات مطاطية، كما عملت على توسيع الساحات لتعزيز الطاقة الاستيعابية الإجمالية لتبلغ 1,4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً تقريباً في السنة.

إنجازات إضافية

واستحوذت «دي بي ورلد» على العمليات في محطة حاويات بيلاوان الجديدة (BNCT) في إندونيسيا بعد إبرام اتفاقية لإدارة المحطة والبدء في عملية توسعة كبيرة.

وتهدف الشركة على المدى البعيد إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 1,4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً لتعزيز طاقتها الاستيعابية الحالية التي تتضمن 600 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وستمكنها تلك الشراكة الاستراتيجية من إنشاء أكبر رابط مباشر لإندونيسيا مع مضيق ملقا، الذي يعد أحد أكثر طرق الشحن ازدحاماً في العالم.

وشكّلت عملية اندماج «دي بي ورلد - ياريمجا» مع ميناء «إيفياب» مركزاً لوجستياً على بحر مرمرة في تركيا، ما أسهم في تعزيز طاقتها الاستيعابية في تركيا بنحو 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في السنة.

كما وقّعت «دي بي ورلد» امتيازاً لمدة 30 عاماً لتشغيل وتحديث ميناء دار السلام في تنزانيا متعدد الأغراض، ومن المقرر أن تستثمر في البداية أكثر من 250 مليون دولار لتطوير الميناء، وقد تزيد قيمته لتصل إلى نحو 1 مليار دولار أمريكي أثناء فترة الامتياز.

وفي ماليزيا أبرمت «دي بي ورلد» شراكة مع موانئ «صباح سدن بهد» الماليزية في أبريل عام 2024 لإدارة ميناء حاويات «سابانجار باي» (SBCP)، ما يدعم جهودها الحالية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمناولة من 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً في السنة لتصل إلى 1,25 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في عام 2025.

5 موانئ جديدة

وتقوم «دي بي ورلد» بتشييد 5 موانئ جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية، حيث شرعت «دي بي ورلد» في أعمال الإنشاءات البحرية لتطوير ميناء جديد للمياه العميقة في ندايان بالسنغال على بعد 50 كم من داكار، ما يُعزّز دور العاصمة كوجهة لوجستية رئيسية وبوابة لغرب وشمال غرب أفريقيا.

وسيشهد المشروع استثمارات بقيمة 1,2 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر استثمار منفرد للقطاع الخاص في تاريخ السنغال.

وفي موزمبيق بدأت موانئ دبي العالمية وشركة تطوير ميناء مابوتو أعمال المرحلة الأولى من توسعة محطة الحاويات في ميناء مابوتو، ما يمثّل المرحلة الأولى من خطة طموحة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 255 ألف حاوية نمطية إلى 530 ألف حاوية نمطية سنوياً.

كما تقوم ببناء ميناء جديد في تونا تكرا، الهند ففي عام 2023، وقّعت «دي بي ورلد» اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند لتطوير وتشغيل وصيانة محطة جديدة تبلغ طاقتها الاستيعابية 2,19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً في غوجارات على الساحل الغربي للهند.

ويتضمن البرنامج إنشاء محطة جديدة بقيمة 510 ملايين دولار أمريكي في تونا تكرا لربطها مع المناطق الخلفية للميناء لدعم الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية في شمال وغرب ووسط الهند.

كما شرعت «دي بي ورلد» في الأعمال الأولية بعد حصولها على امتياز لمدة 30 عاماً لتطوير وإدارة ميناء بنانا، جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2018.

وسيكون ميناء «بنانا» عند اكتماله أول ميناء مياه عميقة في جمهورية الكونغو على ساحلها الممتد على طول 37 كم في المحيط الأطلسي.