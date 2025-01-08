«سيغنيوم» للبحث التنفيذي والقيادي تفتتح مكتباً في دبي

أعلنت مجموعة «سيغنيوم» الاستشارية العالمية في مجال البحث التنفيذي والقيادي افتتاحها مكتباً جديداً في دبي، لتعزيز وجودها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتولى إدارة المكتب الجديد، جون آشكرُفت، ومارك هولديش، اللذان انضما إلى الشركة كشركاء إداريين، ليعملوا جنباً إلى جنب تحت علامة «سيغنيوم» الموحدة، ويقدمون خدمات متخصصة، تتناسب مع احتياجات المنطقة.

وقالت المجموعة في بيان: «أظهرت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرونة كبيرة، خلال عام 2024، محققة نمواً مستداماً على الرغم من التحديات العالمية، وقد أسهمت جهود التنويع الاقتصادي بشكل كبير في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والتجارة، والتمويل، والبناء، والصناعات التحويلية، وقد أتاح هذا التحول فرصاً جديدة لرجال الأعمال في مختلف الصناعات».

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات والسعودية، من المراكز العالمية في مجال التجارة، حيث أظهرت المنطقة مرونة ونمواً اقتصادياً في السنوات الأخيرة.

وأكد جون آشكرُفت دور الإمارات في الاقتصاد العالمي قائلاً: «تعد الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، مما يجعلها نقطة جذب للمواهب والشركات من جميع أنحاء العالم؛ ومع ازدهار القطاعات مثل التكنولوجيا المالية، والعقارات، والصناعة في دبي والمناطق المحيطة بها، فإن الطلب على القيادات الماهرة في تزايد».

وقال بيوتور بيلتسكي، نائب رئيس «سيغنيوم» والشريك الإداري في بولندا: «لقد أثبت جون ومارك كفاءتهما العالية في مجال البحث التنفيذي، ويأتي تعاونهم مع «سيغنيوم»، التي تتمتع بسمعة قوية تمتد لأكثر من 70 عاماً في مجال تعيين القيادات العليا».

وسيُركز المكتب الجديد على عمليات البحث عن القيادات التنفيذية، وأعضاء مجالس الإدارة عبر مختلف الصناعات، مع تعزيز التعاون مع قسم الاستشارات القيادية.

وتملك «سيغنيوم» 38 مكتباً في 30 دولة، وتخدم عملاءها في مناطق الأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ، وتقدم الشركة حلولاً لإدارة، وتوظيف المواهب للشركات العالمية عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك السلع الاستهلاكية، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والصناعات، والعلوم الحياتية، والخدمات المهنية.