«ديفسينك» الباكستانية تستحوذ على «ألكمتيف» الإماراتية

أعلنت شركة ديفسينك؛ إحدى أبرز شركات تكنولوجيا المعلومات في باكستان، استحواذها على مجموعة «ألكمتيف»؛ المزود الرائد لحلول التجارة الإلكترونية والتجزئة الرقمية في الإمارات ومنشئ بوابة الدفع UnumPay.

ويمثل الاستحواذ خطوة مهمة نحو توسع ديفسينك في أسواق الشرق الأوسط، بدءاً من الإمارات، التي يقدر حجم سوقها بـ7 مليارات دولار (26 مليار درهم) وفقاً لإحصائيات «ستاتيستا».

وتتمتع شركة ألكمتيف، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بخبرة تزيد على 11 عاماً، وتخدم أكثر من 800 عميل عالمي في أكثر من 15 دولة. وتعالج الشركة أكثر من 20 مليون طلب شهرياً، مما يمكن الشركات من النمو، ومع الاستحواذ على «ألكمتيف» الإماراتية، تخطط «ديفسينك» للدخول إلى أسواق التجارة الرقمية والتجزئة الإلكترونية.

وأكد أسامة آصف الرئيس التنفيذي لـ «ديفسينك» توافق قدرات «ألكمتيف» في التجارة الرقمية والتجزئة الإلكترونية مع مهمة «ديفسينك» في دعم الشركات بحلول مبتكرة تعزز النمو والكفاءة».

وتمكن«ديفسينك» الشركات في جميع أنحاء العالم من خلال حلول البرمجيات المخصصة. ومن جانبه، قال عمر رانا الرئيس التنفيذي لشركة «ألكمتيف»: «تسمح لنا شراكتنا مع ديفسينك بالاستفادة من نطاقها العالمي وتعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط».