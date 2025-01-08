‏إعلان الفائز في «تحدي الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي GEN AI»

أعلنت مبادرة ADIB Ventures، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، بالشراكة مع «مركز الابتكار» التابع لمركز دبي المالي العالمي، اسم الفائز في تحدي «الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي» (Gen AI) بهدف تعزيز جهود تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية وتبسيط العمليات وتحسين تجربة المتعاملين.

وكان تحدي «الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي» (Gen AI) قد قدم للشركات الناشئة والمبتكرين في التقنيات من العالم، الفرصة لاستعراض منتجاتهم وحلولهم المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مباشرة أمام مسؤولي «مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتوفير الفرصة للفائزين بالتعاون مع المصرف، لاختبار مدى فعالية حلولهم المتطورة في بيئة مصرفية حقيقية، مع إمكانية إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل.

وأكد «مصرف أبوظبي الإسلامي»، التزامه بدفع وتعزيز جهود الابتكار في الخدمات المصرفية، فمن خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، سعى التحدي إلى تقديم حلول توفر القيمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإعادة تعريف تجارب المتعاملين، حيث شملت مجالات تركيزه الرئيسية، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الخدمات وتحسين عمليات المكاتب الخلفية وتطوير تجارب مصرفية مخصصة وسلسة.

وقال فيرناندو بلازا لوبيز، رئيس الشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «لقد برهن «تحدي الابتكار التوليدي للذكاء الاصطناعي» على نهجنا التقدمي الذي نتبناه في «مصرف أبوظبي الإسلامي» في ما يخص الخدمات المصرفية. فنحن لا نستشرف مستقبل القطاع وحسب، بل نسهم بشكل عملي في وضع تصوراته وأسسه وتحسينها.

ومن خلال الشراكة مع «مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي»، أنشأنا منصة للمبتكرين في مجال الذكاء الاصطناعي لطرح أفكارهم التحويلية وفتح المجال أمامهم للتعاون مع المصرف لإعادة تعريف ما يمكن أن تحققه الخدمات المصرفية».

وتهدف مبادرة ADIB Ventures من خلال إطلاقها لتحدي «الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي» (Gen AI)، إبراز مكانتها ودورها المؤثر في تطوير منظومة شاملة وإقليمية للذكاء الاصطناعي.