بيوت ودوبيزل: القيمة طويلة الأجل وشفافية التسعير تدعم عقارات دبي

عوائد استثمار قوية في فئات العقارات المتوسطة والمنخفضة التكلفة

10.4 % ارتفاع أسعار الفلل في دبي لاند «أعلى زيادة»

واصل سوق العقارات السكنية في دبي زخمه التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بارتفاع الأسعار واستمرار ثقة المستثمرين في كل من العقارات الجاهزة والعقارات على الخريطة. ويشير تقرير بيوت ودوبيزل إلى أن السوق يشهد تحولاً نحو مرحلة أكثر نضجاً تستند إلى البيانات، حيث باتت القيمة طويلة الأجل، وشفافية التسعير، والرؤى الموثوقة عوامل مؤثرة بشكل متزايد في قرارات المشترين والمستثمرين.

مبيعات العقارات الجاهزة

أظهرت بيانات بيوت الخاصة بقطاع العقارات الجاهزة نمواً مستمراً في مختلف الفئات السعرية، مع استمرار توجه المشترين نحو المجمعات التي توفر نمط حياة متوازن.

- سجّلت الفلل في دبي لاند أعلى زيادة في الأسعار بنسبة وصلت إلى 10.4%، مدفوعة بالطلب على منازل أكبر وبأسعار منخفضة. وشملت المجمعات السكنية الأخرى ذات الأداء القوي ضمن الفئة المنخفضة كلاً من دبي الجنوب، وداماك هيلز 2، ومدينة دبي الرياضية، وواحة دبي للسيليكون.

- وتركّز اهتمام المشترين من ذوي الدخل المتوسط على مناطق مثل قرية جميرا الدائرية، والخليج التجاري، والفرجان، والمرابع العربية 3. في المقابل، واصل المستثمرون من أصحاب الميزانيات المرتفعة نشاطهم في المناطق الفاخرة، مثل دبي مارينا، ووسط مدينة دبي، والمرابع العربية، وداماك هيلز.

- وعلى صعيد الأداء السعري، ارتفعت أسعار الشقق ذات التكلفة المنخفضة بنسبة وصلت إلى 7%، في حين شهدت الفلل من الفئة ذاتها نمواً بلغ 11%. أما الشقق من الفئة المتوسطة فقد سجلت زيادات بنسبة وصلت إلى 3%، مقابل ارتفاع في أسعار الفلل تراوح بين 6% و10%. وفي فئة العقارات الفاخرة، سجلت أسعار الفلل ارتفاعاً تراوح بين 2% و8%، بينما وصلت زيادة أسعار الشقق الفاخرة إلى 4%.

العقارات على الخريطة

واصل قطاع العقارات على الخريطة في دبي نموه خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في المشاريع الجديدة المطروحة، إلى جانب إقبال قوي من المشترين بمختلف مستويات القدرة الشرائية. ويعكس هذا التوسع تنامي ثقة المستثمرين في السوق ومرونة القطاع في تلبية الطلب المتنوع، سواء من المشترين لأول مرة أو من المستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل.

عقارات بأسعار منخفضة على الخريطة

- حددت بيانات بيوت ودوبيزل مجمّع دبي للاستثمار (DIP) ومنطقة دبي الجنوب كأكثر المناطق أداءً في فئة العقارات على الخريطة ذات الأسعار المنخفضة، نظراً لتنوع المشاريع المطروحة وتوازن الأسعار.

- من بين المشاريع البارزة، يبرز كل من «فيردانا ريزيدنس» (بيوت) و«فيردانا 2» (دوبيزل)، حيث تتراوح أسعار الشقق فيهما بين 682 ألفاً و693 ألف درهم. كما يُعد مشروع «عزيزي فينيسيا» في دبي الجنوب من الخيارات اللافتة، بمتوسط سعر يبلغ نحو 1.15 مليون درهم.

- وتشمل المشاريع الأخرى المنافسة في هذه الفئة «4B Living» في المدينة العالمية بسعر إطلاق يبلغ 395 ألف درهم، إلى جانب «برج جايد» و«برج فوريست سيتي» في مجان، و«بن غاطي هافن» في مدينة دبي الرياضية، بمتوسط سعر يصل إلى نحو 1.22 مليون درهم.

- أما بالنسبة للفلل ذات الأسعار المنخفضة، فقد تصدرت دبي لاند المشهد بمشاريع مثل «آر هيلز» و«قرية تاورمينا 1» (بيوت)، بالإضافة إلى مشروع «داماك صن سيتي». كما قدم مجمع دبي للاستثمار مشاريع مميزة مثل «داماك ريفرسايد» و«فيردانا 2». وفي دبي الجنوب، برز مشروع «جرينز بوينت» من شركة إعمار، حيث تبدأ أسعار المنازل فيه من حوالي 3.4 ملايين درهم.

عقارات متوسطة السعر على الخريطة

- برزت قرية جميرا الدائرية كأفضل وجهة لشراء شقق متوسطة السعر على الخارطة، وفقاً لمستخدمي بيوت، بينما أشارت بيانات دوبيزل إلى مشاريع مثل بالاتيوم ريزيدنسز (1.34 مليون درهم)، وبن غاطي أورورا، وسكوير إكس ريزيدنس، وذا إف 1 إف تي إتش. أما مثلث قرية جميرا، فقد وفّر بدائل مثل ريد سكوير وغوزيل تاورز، بأسعار تتراوح بين 907 آلاف درهم و1.06 ملايين درهم. كما أسهم بن غاطي ستارلايت في الجداف في زيادة جاذبية هذا القطاع.

- بالنسبة للفلل متوسطة السعر، كانت فلل الرنيم في مدن (بيوت)، وأنيا وجون في المرابع العربية 3 (دوبيزل) من أفضل الخيارات. كما برزت جزر دبي، مع مشروع باي فيلاز من نخيل، ضمن فئة العقارات الساحلية متوسطة الفخامة.

عقارات فاخرة على الخريطة

- واصل المشترون اهتمامهم بالمناطق الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية والمناطق المُسوّرة. وسلّطت بيوت الضوء على منطقتَي ديستريكت 11 ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم كموقعين لشراء الفلل، بينما أفاد دوبيزل بإقبال قوي على شراء الفلل في شوبا هارتلاند، ودبي هاربور، والوصل، ودبي هيلز استيت.

- وشملت مشاريع الشقق الفاخرة الرئيسية: شوبا ون، وكريك فيستاس هايتس (بمتوسط أسعار يقارب 2.3 مليون درهم)، وداماك باي من كافالي (4.74 ملايين درهم إماراتي)، وثايم في سنترال بارك في الوصل (مليوني درهم). كما حظي مشروع هايد ريزيدنسز في دبي هيلز استيت بشعبية واسعة.

- وشهدت الفلل الفاخرة في نايتسبريدج من ليوس في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، ومجموعة متنوعة من الفلل المصممة بطابع خاص في داماك لاجونز (مثل سانتوريني، ومالطا، ونيس، والبندقية، بأسعار تتراوح بين 2.69 مليون درهم و6.85 ملايين درهم)، إقبالاً قوياً من المشترين.

اتجاهات المستثمرين

- أظهر تقرير بيوت لعائد الاستثمار أن الشقق ذات الأسعار المنخفضة في المدينة العالمية، ومجمع دبي للاستثمار، وديسكفري جاردنز، حققت عوائد تتراوح بين 9% و11%. كما سجلت الفلل في داماك هيلز 2، ومدينة دبي الصناعية، وسيرينا أداء جيداً، حيث تجاوزت عوائد الإيجار 5.85%.

- أما المجمعات السكنية متوسطة السعر٬ مثل تاون سكوير، ومدن، وليفينج ليجندز، والفرجان، فقد حققت عوائد إيجارية تراوحت بين 7% و10%. في المقابل، سجّلت المناطق الفاخرة مثل الصفوح، وغرين كوميونيتي، وخور دبي، وجميرا جولف إستيتس عوائد استثمار مستقرة تجاوزت 5.9%.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركتي بيوت ودوبيزل، والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «نشهد هذا العام تحولاً نوعياً في مشهد العقارات في دبي؛ إذ لا يزال الطلب قوياً، إلا أن وتيرة ارتفاع الأسعار باتت أكثر اعتدالاً، ما يُعد مؤشراً صحياً على استقرار السوق على المدى الطويل. وفي ظل هذا المشهد، تتزايد الحاجة إلى وجود قدر أكبر من الشفافية والوضوح في الأسعار وعند التثمين، وهو ما يبرز الدور المحوري لأدوات يعد دورها أساسياً مثل تروإستميت. ومن اللافت أن نذكر بأن 50% من صفقات العقارات الجاهزة التي أُنجزت في دبي خلال شهر مايو، تم إتمامها بعد إصدار تقارير تروإستميت لها، مما يعكس بوضوح أهمية الرؤى المبنية على البيانات في تمكين المشترين والبائعين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وثقة».

ومع الطلب القوي المدعوم بتوسيع البنية التحتية، وشفافية الأسعار، واعتماد أدوات مبتكرة، يواصل سوق العقارات السكنية في دبي تقديم فرص طويلة الأجل لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء.