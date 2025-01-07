حشر آل مكتوم يفتتح الدورة الـ17 من معرض "عرب بلاست"

افتتح سمو الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام اليوم فعاليات معرض "عرب بلاست 2025"، في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، وهو أكبر معرض لصناعات البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط والصناعات المستدامة والاقتصاد الدائري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تجول سمو الشيخ حشر آل مكتوم بالمعرض الذي يضم 12 جناحا دوليا من بينها أجنحة الإمارات والسعودية وألمانيا وإيطاليا والصين والهند، وتعرف على أحدث التقنيات المعروضة والتي تسهم في دعم صناعات البلاستيك والبتروكيماويات، واستمع الى شرح عن تطور هذه الصناعات من مسؤولي الشركات الكبرى التي تمثل مختلف الدول الخليجية والعربية والأوربية.

وقال سمو الشيخ حشر آل مكتوم إن إقامة المعرض على أرض دبي في دورته الـ17 يعكس المكانة الرائدة لدبي، كوجهة متميزة لتنظيم المعارض الكبرى، ولاعبا رئيسا في خدمة الصناعة والتقنيات الحديثة والشراكات الصناعية والإقتصادية، ومركزا يجمع الكوادر الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين بمختلف اهتماماتهم ومجالات عملهم.

وأضاف أن معرض عرب بلاست يكتسب أهميته كونه يدعم صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والمطاط التي تعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي لمختلف دول العالم، إضافة إلى أنه يعزز الشراكات الدولية في هذه الصناعات، ويوفر منصة استراتيجية للمشاركين والزوار لاستكشاف الحلول الرائدة والتقنيات المتطورة التي تسهم في تطور هذا المجال الحيوي.

وأشاد سموه بالمكانة التي وصل إليها "عرب بلاست" عالميا وتزايد عدد الدول المشاركة في فعالياته عاما تلو الآخر، كما أشاد بحرص المعرض في دورته الجديدة على دعم ممارسات الاستدامة في صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، والاستفادة من التقنيات الصديقة للبيئة ودعم خطط إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.

من جانبه قال نضال محمد كدار مدير المعرض، إن المعرض الذي يستمر حتى يوم 9 يناير الجاري، يشهد مشاركة أكثر من 750 عارضا من 35 دولة عربية وأوربية وآسيوية، من بينها الإمارات والسعودية وعُمان والنمسا والصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية وسويسرا وفيتنام والأردن.

وأوضح أن البتروكيماويات والمكونات المشتقة من النفط والغاز تستخدم في جميع أنواع المنتجات اليومية بما في ذلك التعبئة والتغليف والبلاستيك والملابس والمنظفات والإطارات، مستشهداً بدراسة أجرتها الوكالة الدولية للطاقة أفادت فيها بأن البتروكيماويات أصبحت أكبر محرك للطلب العالمي علي النفط.

وذكر أن صناعه البلاستيك والبتروكيماويات ستكون خلال السنوات المقبلة واحدة من القطاعات الرائدة التي تقود اقتصاد الدول المنتجة للنفط.