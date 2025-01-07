إي اف چي هيرميس مستشار طرح «الموسى الصحية» بقيمة 449 مليون دولار في «تداول»

أعلنت «إي اف چي هيرميس»، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لمجموعة «الموسى الصحية»، الرائدة في تقديم الخدمات الصحية، بقيمة 449 مليون دولار أمريكي في السوق المالية السعودية (تداول).

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام مجموعة «الموسى الصحية» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المصدر عبر بيع 9.303.580 سهماً عادياً جديداً (بما يشكل 12.93%) و3.987.494 سهماً عادياً حالياً، وذلك بقيمة 127 ريالاً سعودياً للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية 5.6 مليارات ريال (1.5 مليار دولار).

وقد لاقت الصفقة إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 103 مرات من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي، وهى من أبرز الإنجازات بقطاع الرعاية الصحية المزدهر في المملكة العربية السعودية. وأضاف الطاسان إن الإقبال القوي من جانب المستثمرين على هذه الصفقة يعكس ثقتهم في المقومات الواعدة التي يحظى بها السوق السعودي، ويرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال في المنطقة. كما أشار الطاسان إلى أن الشركة ستواصل الالتزام بتقديم خدمات استثنائية للعملاء وتعزيز النمو في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس إن نجاح صفقة الطرح العام الأولي لمستشفى الموسى التخصصي يعكس إقبال السوق القوي على الأصول فائقة الجودة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، معرباً عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بالدور المحوري الذي لعبته في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الاكتتاب الثانية لمجموعة الموسى الصحية خلال العام، حيث تتطلع الشركة إلى مواصلة البناء على هذا النجاح خلال عام 2025.

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور مروج الإصدار المشترك وضامن التغطية المشترك للإصدار.