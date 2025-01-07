رحلة تجدّد البشرة في سيرينيتي فيرمونت النخلة: عالم ساحر من الاسترخاء مع علاج "الكولاجين العظيم"

في قلب نخلة جميرا بفندق فيرمونت النخلة يتألق سبا "سيرينيتي ذا آرت أوف ويل بيينغ" في مدينة دبي، حيث تلتقي الفخامة والرفاهية بالنتائج المبهرة. يقدّم هذا السبا الراقي تجربة متكاملة للاسترخاء والتجدّد، عبر باقة مختارة بعناية من العلاجات التي تنعش الجسد وتصفّي الذهن وتغذّي الروح.

يتوّج المركز خدماته بعلاج "الكولاجين العظيم" وهي تجربة مميزة للعناية بالوجه تمتد لـ 90 دقيقة استثنايئة من الاسترخاء والتجدد. يجمع هذا العلاج المبدع بين أحدث الابتكارات العلمية في مجال العناية بالبشرة وأخلص المكونات، مستفيداً من قوة الكولاجين النقي وتقنيات الببتيد والحرير، معززاً بمستخلصات نباتية تدعم شباب البشرة. صُمّم هذا العلاج الفريد ليحارب علامات تقدّم العمر والإجهاد وشحوب البشرة، إذ يعمل على استعادة مرونتها الطبيعية وتعزيز حيويتها, ليمنحها إشراقة متجددة ونضارة لافتة ويعيد تألقها.

سواءً كانت الغاية التألّق في مناسبة مميزة، أو استعادة التوازن من ضغوط الحياة اليومية، أو الارتقاء بنمط العناية الشخصية إلى مستويات جديدة، يبقى علاج "الكولاجين العظيم" الخيار الأمثل بلا منازع. وبنتائجه التي تضاهي الإجراءات التجميلية الغير الجراحية يمثل هذا العلاج الحل المثالي لكل من يبحث عن نتائج ملموسة مع تجربة لا تضاهى في الفخامة.

في أجواء السبا الغامرة بالسكينة، يضمن فريق المعالجين ذوي الخبرة العالية أن تكون كل لحظة من التجربة مفعمة بالاسترخاء والتجدد، ليكون هذا الملتقى الفريد بمثابة الوجهة المثالية لكل من ينشد عناية لا مثيل لها ونتائج تفوق التوقعات.

مدة العلاج: 90 دقيقة

السعر: 1,200 درهم إماراتي