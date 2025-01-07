«دبي للتسوق» يبهر سكان المدينة وزوارها بتجارب استثنائية

يعد هذا الوقت من العام الأكثر روعة في دبي، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بتجارب لا نهاية لها في جميع أنحاء دبي. ويجمع مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بين أفضل التجارب الخارجية والرحلات التي يمكن القيام بها للاستمتاع بالطبيعة.

وتلبي الدورة الثلاثون الأكثر روعة وتميزاً في تاريخ المهرجان، متطلبات الجميع، سواء كانوا من عشاق المغامرات أو الباحثين عن الاستمتاع بالهدوء في أحضان الطبيعة، مما يجعل دبي الوجهة المثالية للجميع في هذا الوقت من العام.

دبي فستيفال سيتي

وتجذب ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول حتى 12 يناير الجاري، مجموعة من الأنشطة والفعاليات اليومية، بما في ذلك حفل موسيقي للفنانة همس فكري يوم 4 يناير، والفنان إبراهيم السلطان يوم 11 يناير.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بالعروض الفنية الحية التي يقدمها حسني والأصدقاء يومي 3 و6 يناير، وسارة الطرابلسي وراي بيتبوكس يوم 8 يناير، وأبري يوم 10 يناير، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المحبوبة، بمن في ذلك بلوي، وبارني، وميراكيولس الدعسوقة، ومستر بين، وستراوبيري شورت كيك، أو التلذذ بالمأكولات الشهية في باي باي سوشيال، وسيف دبي، وهيليباد باي فروزن تشيري، وموشي، إلى جانب مشاهدة عرض «تخيل» الجديد كلياً، والذي يُقام مرتين يومياً.

عروض «إكس فاكتور»

وتكون عروض «إكس فاكتور» يوم الأحد من كل أسبوع وتستمر حتى 12 يناير في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول، حيث يقدم «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، وذلك بالشراكة مع تلفزيون دبي ومهرجان دبي للتسوق.

ويمكن للجمهور حضور هذه المنافسات الغنائية حتى الوصول لنصف النهائي يوم 5 يناير والنهائي يوم 12 يناير، وذلك من خلال الحجز عبر تطبيق بلو للمكافآت لتأمين أماكنهم.

«أوتو سيزون دبي للتسوق»

ونوهت ادارة المهرجان سكان وزوار دبي الى ذرورة الاستعدّاد لمجموعة من الأنشطة النابضة بالحياة في دبي مع النسخة الأولى من «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، التي تقام من 1 وحتى 12 يناير في مختلف أنحاء المدينة.

تركز هذه الفعالية الرائعة على كل ما يتعلق بالسيارات بدءاً من عروض أحدث الحرف اليدوية في صناعة السيارات، والمسابقات المشوقة، والتجارب الفريدة، وصولاً إلى المواكب الجوالة واللقاءات الممتعة. وسيتمكن الجمهور من استكشاف كل شيء بما فيها السيارات الكلاسيكية والمركبات المتطورة.

سوق &e إم أو تي بي

ويعود سوق &e إم أو تي بي في دورته الثانية عشرة في حي دبي للتصميم، كونكريت سلاب، بالشراكة مع مجموعة عبدالواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وإمارات، وطلبات، وذلك في إطار الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق ويستمر حتى 12 يناير . ويتمحور طابع هذه الوجهة الخارجية حول الأجواء التقليدية – العصرية التي تجمع بين الحنين إلى خمسينيات القرن الماضي وأحدث التوجهات المستقبلية.

ويمكن الدخول إلى مكان الفعالية مجاناً، كما تتوفر مواقف سيارات مجانية، حيث يمكن الاستمتاع بالتسوق، وتناول الطعام، والأنشطة الترفيهية الخارجية. وفي يوم الافتتاح، اقيمت أمسية موسيقية مجانية في الهواء الطلق يوم 3 يناير 2025، احياها اثنان من أفضل فناني الجيل «زد» وهما Saint Levant، وNaïka، مما يجعل من هذا الحفل تجربة لا تُنسى.

ويمكن للزوار أيضاً استكشاف أكثر من 50 متجراً جديداً لتجربة تسوق رائعة في الهواء الطلق، وما يزيد على 25 وجهةً جديدةً للمأكولات والمشروبات، بما في ذلك مطاعم تفتح أبوابها للمرة الأولى في دبي، وأحدث صيحات التجميل من علامات تجارية شهيرة، وفعاليات ترفيهية يومية، وغيرها الكثير.

«ذا أنكومون× دبي للتسوق»

وتتحول منطقة المرموم إلى وجهة للإبداع والهدوء مع فعالية «ذا أنكومون×مهرجان دبي للتسوق»، التي تفتح أبوابها يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل وتستمر حتى حتى 12 يناير. ويمكن للضيوف الاستمتاع بعروض الإضاءة المذهلة كجزء من فعالية «أضواء دبي»، والمجسمات النارية المبهرة، ومتاهة المرايا، بالإضافة إلى الأنشطة المناسبة للعائلات مثل منطقة الألعاب.

وتستضيف الفعالية خلال عطلات نهاية الأسبوع تجربة مشاهدة أفلام السينما في الهواء الطلق، وعروض عازف العود، وتشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية التي يمكن للضيوف التلذذ بها بجوار البحيرة مع مشروب الكاكاو الساخن. كما سيستمتع عشاق المأكولات بقائمة طعام رائعة أعدتها خصيصاً الشيف الشيخة حصة آل خليفة، أو بتذوق المأكولات الشهية من مطعم «باربيكيو بوكس».

أضواء دبي

وتتألق فعالية «أضواء دبي» أكثر من أي وقت مضى خلال الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق في بلوواترز، ونخيل مول، وبالم ويست بيتش، والسيف، وحي دبي للتصميم، والمرموم، وحتا، وسيتي ووك وتستمر حتى 12 يناير.، مع العروض الضوئية التفاعلية التي صممها فنانون عالميون، وتحتفي بالعناصر الخمسة وهي: الماء، والهواء، والنار، والطاقة، والتواصل.

ألعاب نارية يومية

وتتلألأ سماء دبي في الأسبوع الرابع من مهرجان دبي للتسوق بعروض الألعاب النارية من مجموعة الزرعوني والتي تُقام كل ليلة في دبي فستيفال سيتي مول في الساعة 9 مساءً وتستمر حتى 12 يناير ، فيما كان تضاء سماء حتا بالألعاب النارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في الساعة 8:00 مساءً.

عروض طائرات الدرون

وتستمر العروض المذهلة لطائرات الدرون برعاية «إمارات» في إضاءة سماء دبي مرتين يومياً عند الساعة 8:00 مساءً و10:00 مساءً. فيما تتشارك 1000 طائرة درون في تقديم هذه العروض بتشكيلات مذهلة تحتفي بماضي دبي العريق، وحاضرها الزاهر، ومستقبلها الطموح في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وتنطلق نسخة جديدة من عرض طائرات الدرون حتى 12 يناير تحت عنوان «الاحتفاء بدبي» تجمع بين التقاليد العريقة والحداثة على خلفية الإيقاعات القوية، والمؤثرات الصوتية المتطورة، مع تشكيلات طائرات الدرون ثنائية وثلاثية الأبعاد. وتضاء سماء دبي يوم 11 يناير في تمام الساعة 8 مساءً مع عرض مذهل يجمع بين الألعاب النارية وطائرات الدرون والقفز بالمظلات.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية.

كما سيحظى سكان الإمارات بفرصة الحصول على مكافأة لمتابعة أخبار مهرجان دبي للتسوق على الموقع الإلكتروني للمهرجان. وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 12 يناير، للسكان الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر، فرصة الفوز بجائزة مذهلة بقيمة 30000 درهم وذلك من خلال تسجيل بياناتهم مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك، على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، و«طلبات».