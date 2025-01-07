عروض الشارقة للتسوق تواصل فعالياتها بالسحوبات والجوائز

تواصل عروض الشارقة للتسوق، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في جميع مدن ومناطق الإمارة، تحقيق نجاح لافت منذ انطلاقها في 8 ديسمبر 2024، حيث تشهد زيادة كبيرة في أعداد المتسوقين الذين يستمتعون بتجربة تسوق استثنائية تمتد على مدى 43 يوماً.

وتسهم الأجواء الاحتفالية والأنشطة الترفيهية المتنوعة للعروض التي تستمر حتى 19 يناير الجاري في استقطاب الزوار من داخل إمارة الشارقة وخارجها، للاستفادة من التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75%، وتشمل أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف أنواع المنتجات الاستهلاكية، التي تقدمها عشرات مراكز التسوق والمحلات التجارية في الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية المشاركة بالحدث.

وتقدم عروض الشارقة للتسوق باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية، والعديد من الأنشطة التسويقية، إضافة إلى سحوبات على المشتريات، مع توفير فرص للفوز بقسائم مشتريات في ميجا مول تستمر حتى 9 يناير، وفي مول 06 من 11 حتى 19 يناير تمنح لعشرة فائزين في كل مول، وتشير الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة نمو مبيعات المراكز والمحلات التجارية المشاركة في عروض الشارقة للتسوق.

وقالت عائشة صالح، رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة الشارقة: إن عروض الشارقة للتسوق إحدى أهم الفعاليات السنوية التي تسهم بشكل كبير في تنشيط الحركة الاقتصادية في إمارة الشارقة، حيث تعزز التخفيضات والعروض المقدمة مبيعات تجار التجزئة في مختلف القطاعات وتجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التجزئة في الشارقة، من خلال إبراز الفرص الواعدة والمتاحة في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية مميزة.

وأوضحت أمل الحوسني، رئيس قسم الإعلام في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عروض الشارقة للتسوق تمنح المستهلكين فرصة مثالية للحصول على مختلف المنتجات بأسعار مخفضة، من خلال ما تقدمه العروض من تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع من مختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية، وما تتيح للمستهلكين من خيارات متنوعة وتجارب تسوق مبتكرة تعكس روح الإمارة وتلبي تطلعات سكانها وزوارها، مشيرة إلى أن تصميم الفعاليات والبرامج الترفيهية المصاحبة للعروض أسهم في توفير بيئة تسوق استثنائية تجمع بين العروض المميزة والأجواء الاحتفالية.