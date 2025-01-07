إكسبو خورفكان يستقطب 900 ألف زائر في 2024

سجل مركز إكسبو خورفكان إنجازات لافتة في عام 2024، محققاً فرص نمو متزايدة لقطاع المعارض في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، حيث شهد المركز تنظيم واستضافة أكثر من 15 معرضاً وفعالية تنوعت بين الثقافية والتراثية والتجارية والاقتصادية بزيادة بلغت 30% مقارنة بعام 2023، مستقطبة ما يزيد على 900 ألف زائر.

وشهدت الفعاليات التي نظمها المركز مشاركات واسعة من العارضين، فضلاً عن استقطابها آلاف الزوار، ولعل من أبرز هذه الفعاليات «معرض الكتاب»، الذي حظي بمشاركة العديد من دور النشر من مختلف إمارات الدولة ونخبة من المبدعين والكتّاب والمثقفين، مقدماً تجربة ثقافية وفنية وأدبية مميزة لزواره بما تضمنه من عرض لأحدث إصدارات دور النشر المحلية.

وأعرب خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، عن سعادته بالإنجازات التي حققها المركز خلال 2024، التي جاءت في إطار السعي لتعزيز دور قطاع المعارض في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة الشرقية في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية وتنويع اقتصاد إمارة الشارقة.

ويستعد مركز إكسبو خورفكان خلال عام 2025 لتنظيم مجموعة من الفعاليات والمعارض الرئيسية، من بينها فعاليات تنظم للمرة الأولى في المنطقة الشرقية، من أبرزها معرض خورفكان للسياحة والرياضات البحرية، إلى جانب مجموعة من المعارض الاستهلاكية والتجارية.