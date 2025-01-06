دبي.. "عرب بلاست 2025" ينطلق غداً بمشاركة 35 دولة

يستضيف مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض غدا الدورة الـ17 لمعرض عرب بلاست التجاري الدولي للبلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتغليف وصناعة المطاط، والذي يستمر حتى 9 يناير الحالي.

ويشارك في الحدث أكثر من 750 عارضا من 35 دولة عربية وأوربية وآسيوية، من بينها الامارات والسعودية وعُمان والنمسا والصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والهند وكوريا الجنوبية وسويسرا وفيتنام والأردن.

ويعد "عرب بلاست" أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقام سنويا في دبي بمشاركة الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية، لتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعات ومستقبلها خلال السنوات القادمة، والكشف عن منتجاتها الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة.

وقال نضال محمد كدار مدير المعرض، إن الحدث يكتسب أهمية كبيرة كونه يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات والحلول التي تشكل مستقبل قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة.

وأوضح أن الحدث يعقد بدبي باعتبارها بوابة عالمية لأسواق التقنيات الحديثة في مجال صناعة البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط والصناعات المرتبطة بها.

من جانبه، أكد صادق اللواتي المدير التنفيذي لتسويق البوليمرات في شركة أوكيو العُمانية، الراعي الرئيسي للمعرض، أن الحدث يقام سنويا في دبي بإعتبارها منصة عالمية لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في صناعات البتروكيماويات والبلاستيك ويسهم في إبرازها أمام كبريات دول العالم.

وقالت فرح عبد الحميد، المديرة الإعلامية للمعرض، إن الحدث يشهد سنويا ارتفاعا كبيرا في عدد المشاركين والعارضين من الإمارات ودول المنطقة، ومن المتوقع أن يستقطب "عرب بلاست 2025" أكثر من 10 آلاف زائر في أيامه الثلاثة، للتعرف على أحدث التقنيات وآخر ما توصلت له صناعات البلاستيك والبتروكيماويات محليا وعالميا، والتعرف على المنتجات الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة.

ويضم جناح الإمارات في معرض عرب بلاست مجموعة من الشركات منها بروج، وكيزاد، وأسترا بوليمرز، وإيكوبوليمرز، بينما يضم جناح السعودية شركات مثل تصنيع والبتروكيماويات المتقدمة ونابكو ناشونال.