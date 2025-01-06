كيفن أوليري: الاقتصاد الإماراتي ينمو أسرع من الأمريكي

أكد رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي كيفن أوليري ثقته في نمو اقتصاد الإمارات، مؤكداً رغبته في أن يكون جزءاً من هذا التطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الإماراتي ينمو أسرع من نظيره الأمريكي.

واستشهد «أوليري» بتقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع أن تشهد الإمارات نمواً اقتصادياً متسارعاً، وتحقيق نمو بنسبة 6.7% في عام 2025، مقارنة بنمو متوقع للاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2%.

وأشار «أوليري» خلال حواره مع موقع «بينزنجا» الأمريكي المتخصص في الأسواق، إلى أن دوافع الانتقال إلى الإمارات تتجاوز الفخامة المعروفة في الدولة، فالتحول السريع للإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والتمويل والأعمال كان الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة.

وشدد «أوليري» على أن دبي استحوذت على اهتمام عالمي بصفتها مركزاً مالياً حيوياً، فقد أسست أكثر من 60 شركة للتحوط المالي عملياتها في دبي، مستفيدة من سياسات الإعفاء الضريبي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي. وتؤكد هذه الاستثمارات بيئة الأعمال المواتية في الإمارات، حيث يستفيد المستثمرون الأجانب من ملكية كاملة للشركات داخل المناطق الحرة، إضافة إلى الإعفاء من ضريبة الدخل.

وقال أوليري الذي تُقدر ثروته بـ400 مليون دولار: «يُعزى هذا النمو إلى استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتهدف مبادرات مثل «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031» إلى تعزيز مكانة الإمارات كقوة رائدة في التكنولوجيا الناشئة».

وتشكل الإمارات نقطة وصل استراتيجية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يوفر وصولاً مباشراً إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم.

وأوضح أوليري أن هذه الخطوة ليست تخلياً عن أمريكا الشمالية بقدر ما هي توسع في الفرص، مضيفاً في مقطع فيديو حديث على «يوتيوب»: «عندما نتحدث عن الخدمات المالية والنمو الهائل الذي تشهده، عليك أن تكون هناك (يقصد الإمارات)، لأن هناك حيث توجد الأموال».

وأكد الموقع أن خطوة أوليري تأتي كجزء من توجه عالمي، حيث اجتذبت الإمارات في السنوات الأخيرة عدداً متزايداً من الأفراد ذوي الثروات العالية والشركات العالمية.

وفي عام 2023، سجلت الإمارات تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 30.688 مليار دولار، مقارنة بـ22.737 مليار دولار في العام السابق.

ويظهر التزام الإمارات بالتنوع الاقتصادي والاستدامة من خلال استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

تؤكد هذه الخطوات أن الإمارات ليست فقط مركزاً للأعمال، بل منصة عالمية تقدم فرصاً استثنائية للنمو والابتكار، وختم الموقع: «بالنسبة لأوليري، هذا التحول يمثل أكثر من مجرد استثمار، إنه جزء من مستقبل الأعمال والابتكار العالمي».