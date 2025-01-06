«ديرما» التجارية توسع سوق منتجاتها في دبي

شهدت دبي إطلاق علامة «ديرما» التجارية المشهورة للأجهزة المنزلية، لمكنستها ديرما DX810 الكهربائية في أورو هوم دبي، وبفضل الأداء المتفوق والتصميم المدروس، تضمن نتائج مذهلة دون المساومة على الراحة أو القدرة على تحمل التكاليف.

وتمثل ديرما التصميم والموثوقية والتوافر- وهي القيم التي تنعكس في كل منتج. من خلال الجمع بين الحرفية عالية الجودة والحلول الذكية الصديقة للميزانية، توفر منظفات ديرما أداءً استثنائياً يناسب أنماط الحياة الحديثة.

ومنذ تأسيسها في عام 2011، أثبتت ديرما نفسها كرائدة في الأجهزة المنزلية الذكية والمبتكرة. تركز العلامة التجارية على تقديم حلول مدفوعة بالقيمة، وتجمع بين التصميم المتقدم والموثوقية وسهولة الوصول في كل منتج. بالشراكة مع أورو هوم دبي، الموزع الرسمي لها في الشرق الأوسط، تقدم ديرما الآن حلول تنظيف عالية الجودة للمنازل في جميع أنحاء المنطقة.

وتم تصميم ديرما DX810 لتوفير تنظيف قوي وشامل للمنازل الحديثة. تعمل قوة الشفط التي تبلغ 15 كيلو باسكال على إزالة الأوساخ والغبار والشعر دون عناء، مما يضمن مساحة معيشة نظيفة وصحية. سواء كانت أرضيات أو بلاط أو سجاد، فإن رؤوس الفرشاة الثلاثة القابلة للتبديل تجعل هذه المكنسة الكهربائية قابلة للتكيف مع جميع الأسطح.