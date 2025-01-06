شراكة استراتيجية بين «العين الأهلية للتأمين» و«مصر للتأمين»

تحت رعاية المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة العين الأهلية للتأمين وشركة مصر للتأمين.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بين الشركتين، وتطوير منتجات التأمين وتبادل الخبرات العلمية، وتحسين مستوى التدريب وتبادل الخبرات بشتى أشكالها بما يصب في مصلحة الشركتين والانفتاح المعرفي، ويسهم في مواجهة التطورات والتحديات في سوق التأمين.

ويعد هذا البروتوكول خطوة مهمة للتعاون من أجل تحقيق تحول رقمي متكامل في صناعة التأمين، ما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وزيادة سرعة وكفاءة التعاملات.

كما يعتبر البروتوكول نافذة للمزيد من فرص التعاون مستقبلاً في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، ويعزز من القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

وجرى توقيع البروتوكول في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، حيث وقع على البروتوكول كل من خالد البادي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين، وعمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، بحضور محمد مظهر حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، إلى جانب حضور لفيف من القيادات التنفيذية في كلتا الشركتين.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، دعم الوزارة لهذه الخطوة الاستراتيجية المهمة، التي تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون العربي، حيث تسعى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة في قطاع مهم كقطاع التأمين، من خلال شراكة فريدة بين شركتين عريقتين تتمتعان بخبرات متميزة.

وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، وتعزيز مكانة مصر والإمارات بوصفهما رائدتين في مجال الخدمات المالية بالمنطقة.

وبدوره، أعرب خالد البادي عن سعادته بهذا البروتوكول الذي يعد خطوة أولى نحو المزيد من الشراكات والتعاون، مثمناً التعاون مع شركة عريقة كمصر للتأمين، مؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تقديم حلول تأمينية متميزة وأكثر مرونة، وستتيح للشركتين الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التأمين الرقمي، ما يسهم في رفع القدرة التنافسية للسوق العربي على المستوى العالمي.

وأشار البادي إلى أن شركة العين الأهلية للتأمين تأسست في عام 1975، منذ خمسة عقود، ومنذ ذلك الحين تقوم بتوفير حلول تأمين مستدامة تلبي الاحتياجات المتغيرة باستمرار وبشكل يتناسب مع متطلبات الأفراد والشركات عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي، ولديها فروع عدة موزعة في أنحاء الدولة، ما يمكنها من خدمة عملائها المتنوعين وتغطية المخاطر بثقة من خلال توفير الخدمات الشخصية وتطوير المنتجات المبتكرة مع التركيز على تجاوز توقعات عملائنا باستمرار.

وبدوره أكد محمد مظهر حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، أن الشركة هي من شركات التأمين الرائدة في المنطقة، خصوصاً وأنها ترتبط بعلاقة ممتازة مع الأسواق العالمية، كما تتمتع بأمان من الدرجة الأولى، وتمارس الاكتتاب في جميع فئات الأعمال، خصوصاً في مجال الطاقة والعقارات وتأمينات الحوادث التي تشترك فيها الشركة في مجموعة واسعة من المناطق داخل أبوظبي وخارجها، كما اشتهرت الشركة بسياستها الدقيقة في الاكتتاب، وتحظى بسمعة ممتازة في الاكتتاب بالأعمال المربحة وبناء علاقات قوية مع شركات إعادة التأمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف مظهر حمادة: «نحن نقدم مجموعة واسعة من منتجات التأمين المتنوعة التي تم تصميمها بعناية لتلبية احتياجات عملائنا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، السيارات والممتلكات والتأمينات البحرية والطاقة والطيران وتأمينات الصحة والحياة».

ومن جانبه أعرب عمر جودة عن سعادته بهذا التعاون المميز بين قطبين كبيرين من أقطاب صناعة التأمين في السوق المصري والإماراتي، حيث يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجالات الحلول الرقمية المبتكرة في صناعة التأمين، من خلال تطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتحسين الخدمات الرقمية من خلال تطبيق تقنيات حديثة للعمل على تحسين تجربة العملاء، إضافة إلى التعاون في تطوير وبناء القدرات البشرية بالشركتين من خلال إعداد وتصميم البرامج التدريبية المتميزة، وتبادل الخبرات من أجل تعزيز مهارات العاملين بقطاع التأمين.

وأوضح جودة أن الشركتين ستعملان معاً على تطوير حلول رقمية مبتكرة من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات السحابية، لتقديم تجربة عملاء متميزة، كما سيتم التركيز على بناء القدرات البشرية من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبرات، ما يسهم في تطوير كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.