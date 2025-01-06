توسع القطاع الخاص في الإمارات بأسرع وتيرة في ديسمبر

توسع القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات بأسرع وتيرة في 9 أشهر في ديسمبر بدعم من الطلب القوي وزيادة نشاط الأعمال حسبما كشف مسح الاثنين.

وارتفع مؤشر جلوبال اند ستاندرد لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى 55.4 نقطة في ديسمبر من 54.2 نقطة في نوفمبر، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يفصل النمو عن الانكماش، وكان هذا هو الارتفاع الشهري الثالث على التوالي.

وأبرز المسح ارتفاعا حادا في الأعمال الجديدة مع ارتفاع مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 59.3 من 58.0 في الشهر السابق، ما يشير إلى الطلب القوي واستمر تراكم الأعمال بوتيرة سريعة في ديسمبر.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس" إنه من المؤكد أن هناك حاجة إلى التوظيف وتعزيز الموارد لضمان استفادة الشركات من الطلب في العام الجديد.

وعلى الرغم من زيادة الطلب، استقر نمو العمالة، لكن التضخم في تكاليف المدخلات تراجع إلى أدنى مستوى منذ مارس 2024، وهو ما قدم بعض الراحة للشركات بينما واصلت الشركات تخفيض الأسعار وسط منافسة قوية.

وأضاف التقرير أن ثقة الشركات في نشاط الأعمال المستقبلي ظلت مستقرة في ديسمبر.

وبالنسبة لدبي وحدها، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.5 نقطة في ديسمبر من 53.9 نقطة في نوفمبر، ما يشير إلى أقوى نمو في ظروف التشغيل هناك في 9 أشهر.