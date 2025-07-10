موانئ أبوظبي والسكك الحديدية الكازاخستانية تطلقان «جلف لينك»

أعلنت أمس مجموعة موانئ أبوظبي وشركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية «كازاخستان تيمير زولي إكسبرس»، عن بدء العمليات التشغيلية لمشروعها المشترك «جلف لينك» عبر تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة في منطقة آسيا الوسطى.

وتم تأسيس المشروع المشترك بحصة ملكية 51% لمجموعة موانئ أبوظبي، و49% لشركة «كازاخستان تيمير زولي إكسبرس»، الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط، والتابعة لشركة «كازاخستان تيمير زولي» وهي شركة السكك الحديدية الوطنية الكازاخستانية.

ويهدف المشروع المشترك إلى إحداث تحول في المشهد اللوجستي في منطقة آسيا الوسطى، حيث تواصل مجموعة موانئ أبوظبي خططها لترسيخ حضورها في كل من كازاخستان، وأوزبكستان وجورجيا.