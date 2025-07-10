بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جمارك دبي وأم القيوين



استقبلت جمارك دبي وفداً رفيع المستوى من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، برئاسة الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير التنفيذي للمؤسسة، وذلك في زيارة هدفت إلى بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.



استقبل الوفد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في الدائرة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز الممارسات الرائدة التي تنتهجها جمارك دبي على صعيد العمل الجمركي والتقني، وتبادل الرؤى حول تطوير آليات التعاون وتكامل الجهود، بما يُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم التوجهات الاستراتيجية على مستوى الدولة.



وأكد مدير عام جمارك دبي أن هذه الزيارة الكريمة تعكس أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، بما يخدم الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات في بناء نموذج متقدم للعمل المؤسسي والجمركي، لافتاً إلى أن مستقبل العمل الجمركي لم يعد مقتصراً على الإجراءات التشغيلية فحسب، بل أصبح منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمي، والابتكار والريادة، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وترسيخ مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات.



وأضاف أن اللقاء شكل فرصة مثمرة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات التي طورتها جمارك دبي في مجالات التفتيش الجمركي، وتحليل البيانات، وإدارة المخاطر، مؤكداً أن ذلك يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الجمركية للتعامل مع تحديات المستقبل، كما شدّد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون وتبادل المعرفة، لما له من أثر في رفع كفاءة الأداء وتعزيز تنافسية الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية في المنطقة.