غرفة رأس الخيمة تبحث التعاون مع إندونيسيا



استقبل محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بمقر الغرفة، حسين باقيس، سفير جمهورية إندونيسيا في دولة الإمارات والوفد المرافق له، بحضور يوسف إسماعيل النائب الأول لرئيس الغرفة، رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشاب، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة.

وجرى بحث سبل تطوير التعاون المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات عموما وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص، مع جمهورية إندونيسيا الصديقة، بما يخدم بيئة الأعمال والقطاع الخاص لدى الجانبين.

كما تم التأكيد على أهمية التنسيق لتوطيد الروابط التجارية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في أهم القطاعات ذات الاهتمام المشترك.