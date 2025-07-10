«عقاري الشارقة» تطور موقعها الإلكتروني

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن إطلاق النسخة المطورة من موقعها الإلكتروني (shjrerd.gov.ae). وجاء الموقع الإلكتروني الجديد بتصميم عصري وتفاعلي يواكب متطلبات التحول الرقمي.

ويُلبي الموقع احتياجات المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري بالإمارة بأعلى مستويات الكفاءة والسهولة، في ترجمة عملية لتوجيهات ورؤية حكومة الشارقة نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة، تعزز من جاذبية السوق العقاري وتدعم البيئة الاستثمارية المستدامة.

وقال عبدالعزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: «الموقع الإلكتروني المطور يمثل محطة جديدة في مسيرتنا نحو التحول الرقمي الكامل، وهو يعكس التزامنا بتقديم خدمات عقارية ذكية ومرنة تواكب تطلعات مختلف فئات المتعاملين، من أفراد ومطورين عقاريين وشركات واتحاد ملاك وبنوك وغيرهم، وتُعزز من مكانة الشارقة كمركز عقاري رائد في المنطقة.

ويتضمن الإصدار الجديد للموقع الإلكتروني للهيئة العديد من التحديثات المطورة والعناصر المرئية الجديدة ».