غرفة الفجيرة تبحث سبل التعاون مع الولايات المتحدة

ثمَن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تطور وازدهار العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بوجه عام من جهة، وبينها وبين إمارة الفجيرة بوجه خاص.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة روبرت راينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، يرافقه وفد مختص بالشؤون التجارية والاقتصادية بالقنصلية. وحضر اللقاء عبدالله الظنحاني، عضو مجلس الإدارة، وسلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة.

وأعرب الشيخ سعيد الشرقي عن أمله أن تسهم زيارة القنصل العام الأمريكي للغرفة في دعم وتطوير العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص بين الطرفين. وتم خلال اللقاء بحث إمكانية استفادة الفجيرة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها أمريكا في مجالات التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسياحة والتعليم.

وأوضح مدير عام الغرفة أن الفجيرة ترتبط تجارياً مع الولايات المتحدة الأمريكية وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 240 مليون درهم عام 2024. وأضاف أن هناك 19 شركة أمريكية مسجلة لدى الغرفة وتعمل في مجالات متنوعة.

وقدم القنصل العام دعوة للغرفة لإرسال وفد اقتصادي لأمريكا للقاء أصحاب الأعمال وإمكانية التعاون فيما يعود بالنفع على الجانبين.