فيتش تؤكد نظرتها الإيجابية لقطاع السياحة في الإمارات

أكدت وكالة «فيتش سوليوشنز» نظرتها الإيجابية لقطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات، متوقعةً أن يواصل القطاع ازدهاره وأن يسجل نمواً قوياً في أعداد السياح الدوليين هذا العام، مع تحقيق زيادة في الطلب على الإقامة الفندقية على المديين القصير والمتوسط، وصولاً إلى عام 2029.

ووفقاً للتقرير، توقعت فيتش سوليوشنز أن ينمو عدد السياح الوافدين إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.2% على أساس سنوي في عام 2025، ليصل إلى 28.9 مليون سائح، مقارنة بـ27 مليون سائح في عام 2024.

كما توقعت الوكالة في تقرير لها أن يتوسع عدد السياح الوافدين خلال فترة خمس سنوات ليصل إلى 33 مليون سائح في عام 2029، بمعدل نمو سنوي متوسط ​​يبلغ 4.2% خلال فترة التوقعات 2025 ـ 2029.

وتوقعت أن يحفز النمو القوي لقطاع السياحة في الإمارات العربية المتحدة تطوير قطاع الضيافة على المديين القصير والمتوسط، إضافة إلى زيادة الطلب على الإقامة الفندقية، مرجحة أن يصل إجمالي عدد ليالي المبيت في الإمارات إلى 111.2 مليون ليلة في 2025، مرتفعاً عن 105.4 ملايين ليلة في عام 2024.

وأضافت الوكالة أنه بحلول عام 2029، من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد ليالي المبيت إلى 125.3 مليون ليلة.

وأشارت الوكالة إلى أن الطلب المتزايد على الإقامة السياحية سينعكس على معدلات إشغال الفنادق، التي من المتوقع أن ترتفع إلى 80% في عام 2025، مقارنة بـ77.2% في عام 2024، وأن تستمر في الارتفاع، لتصل إلى 84.4% بنهاية عام 2029.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع عدد الفنادق والمنشآت في الإمارات من 1550 منشأة فندقية في عام 2025 إلى 1720 منشأة في عام 2029، ما سيؤدي إلى زيادة في عدد غرف الفنادق من 264.9 ألف غرفة في عام 2025 إلى 294.1 ألف غرفة في عام 2029.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن النمو القوي المتوقع لقطاع السياحة في الإمارات سيحفز بشكل كبير تطور صناعة الضيافة بأكملها على المديين القصير والمتوسط، مشيرة إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رئيسة.

ويشهد قطاع الفنادق في دبي حجوزات قوية خلال الفترة المتبقية من عام 2025، متجاوزاً أرقام العام الماضي، مع استمرار الإمارة في جذب عدد متزايد من الزوار الدوليين.

من جهة أخرى، أكد التقرير السنوي لأداء قطاع السياحة في دبي، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، استمرار التوازن في نمو السوق الفندقية في الإمارة، مع توقعات ببلوغ عدد الغرف الفندقية في دبي 158 ألفاً و845 غرفة فندقية بحلول نهاية العام الجاري 2025، (أي ما يصل إلى نحو 4.8 آلاف غرفة فندقية جديدة)، مدعوماً بزيادة نسبتها 3% في عدد الفنادق من فئة أربع نجوم.

وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، تصدرت منطقة مرسى دبي نسبة إشغال الفنادق في عام 2025، حيث بلغت 86%، تليها نخلة جميرا وعود ميثاء بنسبة 85%. وسجلت البرشاء نسبة 84%، وبر دبي 83%، وجميرا ومركز دبي التجاري العالمي 82%، وديرة وجبل علي 80%، ووسط مدينة دبي 77%.

بعد تسجيل أرقام قياسية متتالية في عامي 2023 و2024، استقبلت دبي 5.31 ملايين زائر دولي بين يناير ومارس 2025، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي. وبحلول نهاية أبريل، بلغ إجمالي عدد السياح 7.15 ملايين سائح، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.