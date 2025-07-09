ارتفاع أغلب البورصات العربية.. و«العقارات» تحلّق بسوق دبي

حلّق مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5800 نقطة مجدداً، ليغلق عند أعلى مستوى له منذ جلسة 7 مايو 2008، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.68 %، أو ما يعادل 39.4 نقطة، مسجلاً 5833.78 نقطة، ليربح السوق نحو 3 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع العقارات، الذي ارتفع بأكثر من 2.3 %، بختام جلسة منتصف الأسبوع.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.010 تريليون درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 1.013 تريليون درهم بنهاية جلسة الأربعاء.

وقفز سهم «الاتحاد العقارية» بالحد الأقصى عند 0.855 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018، ليقود ارتفاعات 29 سهماً بسوق دبي، مستحوذاً على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ 186.84 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية»، بسيولة 170.7 مليون درهم، مرتفعاً 0.36 %، ليغلق عند 14 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم ديار للتطوير 6.9 %، وشعاع كابيتال 5.12 %، والوطنية للتأمينات العامة 4.8 %، وسوق دبي المالي بأكثر من 4 %، وإعمار للتطوير 1.46 %.



وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة 57.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر 5.76 دراهم للسهم، كما شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم مصرف عجمان، بقيمة 70 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 50 مليون سهم من أسهم مصرف عجمان، بسعر تنفيذ 1.40 درهم للسهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 123 مليون درهم، بجلسة الأربعاء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 390.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 267.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.37 %، إلى 10049.02 نقطة، رابحاً نحو 7 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 126.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 124 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 112.3 مليون درهم.

وصعدت أسهم أبوظبي الوطنية للتأمين 6.35 %، وإشراق للاستثمار 6.14 %، وإي سفن 3.5 %، أبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.3 %، فيما انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.9 %، ورأس الخيمة للإسمنت 4.3 %، وجي إف إتش المالية 4.3 %، وجلفار 3.3 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب لرأسمالها السوقي، جاوزت 10 مليارات درهم، في ختام تداولات الأربعاء، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.1 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 4.11 تريليونات درهم، بنهاية جلسة الأربعاء، موزعة بواقع 3.097 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.013 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.17 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.26 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 49 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.14 %، وقطر 0.04 %، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.62 %، ومسقط 0.95 %، والبحرين 0.14 %، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.35 %.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.14 %، ليغلق عند 11278 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليارات ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 24.88 ريالاً، وهبط سهم أكوا باور بنسبة 3 % عند 249 ريالاً.

وانخفضت أسهم المراعي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، وبي إس إف، وسليمان الحبيب، وكيان السعودية، والتعاونية، وكابلات الرياض، وإسمنت ينبع، وإسمنت الشرقية، وسلوشنز، والبنك الأول، بنسب تراوحت بين 1 و3 %.

في المقابل، ارتفعت أسهم القطاع العقاري، مسار، والعقارية، ورتال، وجبل عمر، وإعمار، بنسب تراوحت بين 4 و9 %، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعاً بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.35 %، ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.31 %، ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.34 %، ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.33 %، ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.01 %، ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14 %، ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

الأردن

واصلت البورصة الأردنية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، بدعم شراء في أسهم قيادية، مثل سهم البنك العربي، وسط تحسن في السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.31 %، إلى 2844.27 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.2 ملايين دينار، مقارنة مع 7.1 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 0.76 %، إلى 2.65 دينار، وسهم البوتاس العربية 0.85 %، إلى 33.18 ديناراً، وسهم البنك العربي 0.69 %، إلى 5.84 دنانير، فيما تراجع سهم مناجم الفوسفات 0.45 %، إلى 17.87 ديناراً.