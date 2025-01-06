مهرجان دبي للتسوق يواصل مفاجآته اليومية

يحتفل مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً على انطلاقه بتقديم مجموعة من المفاجآت اليومية، التي تطرح عروضاً ترويجية يومية من أشهر العلامات المفضلة، ضمن العرض الحصري، الذي يبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى نفاد الكمية.

وكشفت إدارة المهرجان أن متجر «ايروبوستال» يسعى اليوم الاثنين لإسعاد المتسوقين في سيتي سنتر ديرة، وذلك بالاستفادة من عرض اشتر قطعتين واحصل على ثالث قطعة مجاناً على كل شيء موجود في المتجر، مما يشكل فرصة للحصول على أزياء أنيقة بأفضل الأسعار، ومما يمنح عشاق الأناقة فرصة الاستمتاع بتخفيضات رائعة، حسب بيان صادر عن إدارة «دبي للتسوق».