الإمارات تدخل 2025 على عرش أعلى تصنيفات «موديز» عربياً

تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية ذات التصنيف الأعلى من وكالة «موديز» «Aa2»، بدرجة جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

يعكس هذا التصنيف الوضع القوي لصافي الأصول الخارجية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يعزى هذا التصنيف إلى صافي الأصول الأجنبية السيادية. وتوقعت وكالة «موديز» للتقييم الائتماني في نهاية العام الماضي، أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات أسرع معدل نمو إيجابي بين اقتصادات الأسواق الناشئة خلال العام 2025، بنسبة نمو تبلغ 4.8 %، بارتفاع 1 % عن معدل النمو المتوقع لهذا العام عند 3.8 %.

وقالت الوكالة إنها رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارات، مدفوعاً جزئياً بالطلب المحلي، ليعاكس توقعاتها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لـ 23 من أكبر اقتصادات الأسواق الناشئة في عام 2025 إلى 3.8 % من 4.1 % في عام 2024، مع استمرار التباين الواسع حسب المنطقة والبلد. ويعود ذلك إلى تباطؤ في بعض أكبر الاقتصادات، بما في ذلك الصين.

ووفقاً لتوقعات الوكالة الأخيرة، حول آفاق نمو الأسواق الناشئة، يتصدر اقتصاد الإمارات اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من جهة النمو، تليه المملكة العربية السعودية بنمو متوقع بحدود 4.7 %، ثم مصر بحدود 4 %، فيما جاء اقتصاد الإمارات ضمن توقعاتها لأعلى 6 اقتصادات ناشئة نمواً خلال العام 2025. عربياً تمتعت قطر والسعودية والكويت بنظرة مستقبلية مستقرة، وجدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية. وحصلت قطر على تصنيف التصنيف «Aa2»، بدرجة جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت وكالة «موديز» تصنيف المملكة العربية السعودية إلى «Aa3» من «A1»، بنظرة مستقبلية مستقرة، وجدارة ائتمانية عالية، كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة. وحصلت الكويت على تصنيف «A1» بنظرة مستقبلة مستقرة، وجدارة ائتمانية. فيما حصلت سلطنة عُمان على تصنيف «Ba1» بنظرة مستقبلة إيجابية، وحصلت المغرب على التصنيف ذاته. أما الأردن فقد حصلت على تصنيف «Ba3» بنظرة مستقبلية مستقرة. فيما حصلت البحرين على تصنيف «B2» بنظرة مستقبلية مستقرة.

في حين نالت مصر والعراق وتونس جدارة ائتمانية مخاطرة بتصنيف يتراوح بين «Caa1» و«Caa2». وفي أدنى القائمة حل لبنان بحالة متعثرة بتصنيف «C».