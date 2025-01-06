اقتصاديون: دبي توفر منظومة تشريعية ملائمة وبيئة مواتية لنمو الأعمال

أكد خبراء واقتصاديون أن اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي ساهمت منذ تأسيسها بدور محوري في تعزيز المكانة الريادية التي تشغلها دبي كمركز عالمي للخدمات المالية، وإحدى أهم أسواق المال في العالم، مؤكدين أن دبي تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في توفير المنظومة التشريعية الملائمة، والبيئة المواتية لنمو أعمال الشركات الناشئة.

وقال الخبراء إن جهود اللجنة تأتي تماشياً مع رؤية دبي الاقتصادية الشاملة الرامية إلى جذب الاستثمارات العالمية، وتحفيز الابتكار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة عبر كافة قطاعات المنظومة المالية.

وأفادت ساني يانغ، المدير العام لشركة «تي سي إل» في الشرق الأوسط وأفريقيا بأن الأداء القوي للشركات المدرجة في دبي سوف يستمر العام الجاري، في ظل استمرار اقتصاد الإمارة بتحقيق مستويات نمو قوية، وكذلك انعكاس ارتفاع أسعار الفائدة المرتفعة على حجم السيولة العالية للبنوك، التي تعزز من ربحية الشركات واستمرار العديد من القطاعات بتحقيق أداء قوي ونمو مستدام.

وأضافت أن هناك مجموعة من العوامل لعبت دوراً كبيراً في تعزيز ربحية الشركات الإماراتية في مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وخطط التحفيز الحكومي، وهو ما عزز من قدرة العديد من القطاعات على تحقيق قفزة في أرباحها، كذلك فإن أسعار النفط لعبت دوراً مهماً في تعزيز ربحية الشركات.

عوامل إيجابية

وأكد بريم آناند فيلوماني، مدير النمو الاستراتيجي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «زوهو»، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، أن هناك عوامل إيجابية كثيرة أخرى تجذب المستثمرين الجدد للبحث عن الاستثمار في الشركات بدبي، حيث توفر الإمارة بيئة مثالية للاستثمار طويل الأجل مثل امتلاك أكثر الموانئ والمطارات فعالية، فضلاً عن الطرق والمواصلات ومحطات التخزين، هذا يجعل الشركات العاملة في الإمارات تتمتع بالأفضلية الدائمة.

وذكر أن اقتصاد الإمارات، خصوصاً دبي، يشهد النمو في العديد من القطاعات بما في ذلك تجارة التجزئة والعقارات حيث تعد دبي من أفضل مراكز التجارة للشرق والغرب مع العديد من الاتصالات والخدمات اللوجستية، فهي مثال في عالم الإدارة والتخطيط المناسبين اللذين يتحولان إلى مشاريع اقتصادية.

بيئة مثالية

وقال الدكتور مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب في شركة «هيتاشي إنرجي»، إن دبي تعتبر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في توفير المنظومة التشريعية الملائمة، والبيئة المواتية لنمو أعمال الشركات الناشئة، بما يرسخ قناعتنا بأن دبي تعد المنصة المثالية لهذا القطاع الحيوي، لتحقيق النمو والازدهار.

كما تقوم دبي باستثمارات هامة لدعم اقتصاد المعرفة، وتشكل وجهة للمواهب في مجال علم البيانات، وتتمتع بقوة عمل واعية جداً، وشريحة واسعة متخصصة في علم البيانات، بما يتيح الوصول السهل للموارد البشرية والمواهب.

علاوة على ذلك، لدى دبي رؤية واضحة ومحددة تجاه تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة للشركات الناشئة. وأضاف أن دبي تتميز بأفضل البنى التحتية للبيانات على مستوى العالم، وهو ما يدعم تصنيفها العالمي ضمن أبرز المراكز للشركات الناشئة.

وتابع: «نؤمن بأن دبي بشكل خاص، هي المكان والوجهة الأفضل للشركات الناشئة لتأسيس وإطلاق أعمالها، وتوسيع نطاق أنشطتها، ليس فقط بسبب توجه الإمارة الدائم نحو تشجيع اعتماد أحدث التقنيات، وإنما أيضاً بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الناشئة من حكومة دبي».