«ماجد الفطيم» القابضة تدعم مجلس إدارتها بتعيينات جديدة

أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تعيين كل من زين عبدالله وإياد ملص، أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين في مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة».

وقال فاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم القابضة بهذه المناسبة: «يمثل هذا التعيين فصلاً جديداً ومشرقاً في المرحلة المقبلة من مسيرتنا، ويسعدني الترحيب بكل من زين عبدالله وإياد ملص في مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم القابضة. فبفضل خبراتهما ورؤيتهما العالمية، سيسهمان في تعزيز جهودنا ودفع مسيرتنا لمواصلة بناء إرث هذه الشركة العريقة في مجال الابتكار والتميز. ونحن على ثقة من أن رؤيتهما ستؤدي دوراً محورياً في توجيهنا نحو تحقيق نجاحاتنا المستمرة ونمونا المستدام».

يتمتع زين عبدالله بخبرات واسعة اكتسبها من خلال عمله في عدد من الشركات الرائدة العالمية، منها 19 عاماً في شركة بيبسيكو، حيث تقاعد من منصب رئيس الشركة، بالإضافة إلى 16 عاماً في شركة «مارس». وطوال مسيرته المهنية المرموقة، اكتسب زين خبرات واسعة في مجال الإدارة المؤسسية، والمشتريات وسلاسل التوريد وإدارة العلامات التجارية العالمية والابتكار ووضع الاستراتيجيات العالمية للأسواق المتقدمة والناشئة. ويشغل زين حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة «ماستركارد» ومستشار مجلس إدارة شركة «مارس» وعضو مجلس إدارة شركة «كوجنيزانت» وعضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا).

أما إياد ملص، فيمتلك خبرات تزيد على 35 عاماً شغل خلالها العديد من المناصب القيادية في مختلف القطاعات، من بينها العقارات وتجارة التجزئة والترفيه والخدمات المالية والاستثمارات. وكان إياد قد شغل سابقاً منصب الشريك في شركة «جيت واي بارتنرز» للاستثمار والرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة» والرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس إدارة الأصول في المجموعة المالية إي اف چي «هيرميس». كما يتمتع إياد بمسيرة مهنية مرموقة في «مؤسسة التمويل الدولية» العضو في مجموعة البنك الدولي. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير. وهو عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات المدرجة في سوق المال، من بينها بنك المشرق والشركة الوطنية للأسمنت وشركة «بوليبليكس» في كل من الهند وتايلاند.

وتأسست شركة «ماجد الفطيم» عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، والمتمثلة في مفهوم التسوق والترفيه والتسلية لتحقيق «أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم». وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.