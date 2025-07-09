الدفع بالعملات المشفرة في طيران الإمارات وسوق دبي الحرة

وقعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع «كربتو دوت كوم» Crypto.com لاستكشاف سبل دمج خدمة Crypto.com Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال، ومن المتوقع أن يدخل هذا التكامل حيز التنفيذ العام المقبل.

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مذكرة التفاهم والتي وقعها عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ومحمد الحكيم، رئيس عمليات Crypto.com في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: وقعت طيران الإمارات، سوق دبي الحرة، وشركة «كريبتو دوت كوم» مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين حلول الدفع الرقمية للمسافرين، في خطوة استراتيجية واعدة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لإعادة تعريف مستقبل السفر والتجارة.

وأضاف سموه: من خلال تبني حلول الدفع الرقمية المتقدمة، نسعى إلى الارتقاء بتجربة المسافر عبر كافة نقاط التفاعل، من الحجز وحتى التسوق، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والاقتصاد الذكي.

وقال عدنان كاظم: «تعكس الشراكة مع Crypto.com لدمج العملات المشفرة في نظام الدفع الرقمي الخاص بطيران الإمارات التزام الناقلة بتلبية متطلبات وتفضيلات العملاء المتطورة، بالإضافة إلى استقطاب شرائح العملاء الأصغر سناً والمهتمين بالتقنيات الحديثة الذين يفضلون العملات الرقمية. كما تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية دبي لتكون في طليعة الابتكار المالي في العالم، وتوفر في الوقت نفسه لعملائنا مرونة وخيارات أكبر في كيفية تعاملهم مع طيران الإمارات».

وقال إيريك أنزياني، الرئيس التنفيذي للعمليات في Crypto.com: «يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم المهمة هذه مع طيران الإمارات. ومع استمرارنا في توسيع حالات استخدام العملات الرقمية في الحياة اليومية، فإن الشراكة مع جهات رائدة مثل طيران الإمارات ستمنح الصناعة دفعة حقيقية، وتمكن الجهتين من تقديم حلول مالية مبتكرة وحقيقية لعملائنا. نتطلع إلى العمل معاً بينما نواصل بناء عروضنا في مجال العملات الرقمية في منطقة الخليج».

وبالإضافة إلى استكشاف دمج خدمة Crypto.com Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، ستعمل طيران الإمارات وCrypto.com على بحث سبل الاستفادة من الحملات التسويقية الترويجية لتعزيز الوعي بها وتشجيع اعتماد حل الدفع الجديد.

وتأتي أحدث شراكة تبرمها الناقلة في الوقت الذي ترسخ فيه دبي مكانتها مركزاً عالمياً للعملات المشفرة، مدعومة بنظام بيئي قوي وإطار تنظيمي متطور مصمم لتعزيز الابتكار مع ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي. وقد بدأ عدد متنام من المؤسسات في دبي بالفعل في قبول العملات المشفرة كشكل من أشكال دفع قيمة المشتريات ضمن قطاعات متنوعة تتراوح بين قطاع العقارات إلى شركات الاتصالات الكبرى.

سوق دبي الحرة

وقعت سوق دبي الحرة مذكرة تفاهم مع منصة «كربتو دوت كوم» العالمية في خدمات العملات الرقمية، لبحث إمكانية تفعيل المدفوعات بالعملات الرقمية وتطوير مبادرات تعاونية مشتركة، وذلك انطلاقاً من التزام السوق الثابت بالارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز الابتكار وتقديم أرقى الخدمات في قطاع تجزئة السفر.

وتمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام اعتماد المدفوعات بالعملات الرقمية في سوق دبي الحرة، سواء داخل متاجر السوق أم عبر الإنترنت، ما يتيح للمسافرين خيارات دفع مرنة وأكثر تنوعاً وابتكاراً، وتفتح آفاقاً واسعة لتوسيع مجالات التعاون من خلال الشراكات الاستراتيجية، وحملات التسويق المشتركة، وبرامج المتعاملين التفاعلية التي تستثمر نقاط القوة لدى كلا الجانبين.

جرى التوقيع على الاتفاقية، في المقر الرئيسي لطيران الإمارات بدبي، من قِبل كل من راميش كيدامبي، المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة ومحمد الحكيم، رئيس العمليات، كريبتو دوت كوم الإمارات، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة.

وقال كيدامبي: «تجسد هذه الاتفاقية التزامنا الراسخ بالابتكار وحرصنا على توفير مزيد من الراحة وخيارات الدفع المتطورة والمتنوعة لعملائنا، ونسعى في سوق دبي الحرة، التي تعد وجهة عالمية تستقبل ملايين المسافرين، باستمرار إلى الارتقاء بتجربة التسوق، انطلاقاً من إدراكنا التام بأن تبني حلول الدفع الرقمية يعد خطوة مستقبلية واعدة تضيف قيمة حقيقية لقاعدة عملائنا المتنوعة، وتدعم رؤيتنا للنمو المستدام».

من جانبه، قال إريك أنزياني، رئيس كريبتو دوت كوم والرئيس التنفيذي للعمليات: «سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم المهمة مع سوق دبي الحرة، استمراراً لاستراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع استخدام العملات الرقمية في الحياة اليومية. ويقدم هذا التعاون البناء مع شركاء مميزين مثل سوق دبي الحرة دفعة حقيقية لتعزيز قطاع الأصول الرقمية، وسيمكن الطرفان من تقديم حلول مالية مبتكرة للمتعاملين. ونتطلع إلى العمل معاً، ومواصلة تعزيز عروضنا في مجال العملات الرقمية في منطقة الخليج».

وأضاف آلان ياسين، رئيس كريبتو دوت كوم الشرق الأوسط: «نواصل التركيز على ابتكار حلول مالية رقمية متطورة ومتكاملة تلبي تطلعات عملائنا، وتستفيد من إمكانات التمويل الرقمي وتسهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي. وتشكل مذكرة التفاهم مع سوق دبي الحرة محطة مهمة في مسيرتنا، وتتيح لنا فرصة تحقيق أهدافنا بالتعاون مع شركاء بارزين في المنطقة. ونحن متفائلون بالإمكانات التي تحملها هذه الشراكة وبما تفتحه أمامنا من آفاق جديدة للابتكار والتوسع المستدام».

وتعكس هذه الخطوة الزخم الإيجابي والنجاح المستمر في أداء سوق دبي الحرة الذي شهد في النصف الأول من العام قفزات ملحوظة في المبيعات، والتي سجلت 4.118 مليارات درهم إماراتي (1.128 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5.34% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشكل خطط سوق دبي الحرة لاعتماد الدفع بالعملات الرقمية كخيار جديد ومبتكر للدفع، نقلة نوعية تعيد رسم ملامح تجارة التجزئة في المطارات، حيث ستتيح عملية الجمع بين السهولة والأمان والابتكار والتقنيات المتقدمة، الفرصة للارتقاء بتجربة التسوق في المطارات إلى مستوى غير مسبوق من الحداثة والتطور. وسيسهم إدخال المدفوعات بالعملات الرقمية في مساعدة السوق على تلبية مجموعة أوسع من رغبات وتفضيلات المتعاملين، ويعكس التزامها بالرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التحول الرقمي في قطاعي التجزئة والخدمات المالية.

تواصل سوق دبي الحرة، الرائدة في تبني أحدث التقنيات ونسج أفضل الشراكات الاستراتيجية، دفع حدود الابتكار في مجال حلول الدفع الرقمية. فخلال السنوات الماضية، اعتمدت أنظمة مدفوعات متطورة مثل «Alipay» و«TerraPay»، وبفضل تعاونها مع أبرز مزودي خدمات الدفع، تعمل على بناء منظومة متكاملة وقادرة على مجاراة تحديات المستقبل، ما يعزز مكانتها جهة مبتكرة في مجال تجارة تجزئة السفر على مستوى العالم.

وسيعكف الطرفان بعد ذلك على إجراء دراسات الجدوى ووضع خطط مفصلة لتطبيق حلول الدفع بالعملات الرقمية وتنفيذ المبادرات المشتركة المتفق عليها بموجب مذكرة التفاهم.