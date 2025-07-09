1.2 مليار درهم حصيلة بيع "حياة" في دبي الجنوب خلال ساعات

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن بيع المرحلتين الأولى والثانية بالكامل من مشروعها السكني الفاخر الجديد "حياة"، وذلك خلال ساعات من إطلاقه، محققة مبيعات تجاوزت 1.2 مليار درهم. ويؤكد هذا الإنجاز فاعلية استراتيجية دبي الجنوب في توقيت طرح مشاريعها بما يتماشى مع الطلب المتنامي والقوي على العقارات السكنية في المنطقة، سواء من المستثمرين أو المستخدمين النهائيين.

ويضم مشروع "حياة" نحو 2,500 وحدة سكنية متنوعة، تشمل منازل تاون هاوس، وفلل شبه مستقلة وأخرى مستقلة، ومنازل فاخرة، وشققًا سكنية، إضافة إلى شقق فندقية، بتصاميم تتراوح بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم. كما يتمتع المشروع بمجموعة متكاملة من المرافق العصرية، من بينها مساحات خضراء، ومسارات مشي مظللة، ومناطق ألعاب للأطفال، ومراكز رياضية وصحية، ومسابح وحدائق خلابة، إلى جانب ممشى يحتوي على متاجر ومقاهٍ وخدمات يومية تلبي احتياجات السكان.

وفي تعليقه على هذا النجاح، قال نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات: "الطلب القوي الذي نشهده يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الناس لمنطقة دبي الجنوب، كموقع مفضل للعيش والاستثمار وبناء مستقبلهم. ويحفّزنا هذا النجاح على مواصلة تقديم مشاريع عقارية عالية الجودة تلبّي تطلعات قاعدة عملائنا المتنامية."

ومن المقرر أن يتم إطلاق المراحل التالية من المشروع قريبًا، وسط اهتمام واسع من السوق العقاري في الإمارة.