مطارات دبي تُدشن خدمة "صالة الضيافة DXB Greet & Go"

أطلقت مطارات دبي خدمة "صالة الضيافة" "DXB Greet & Go" الجديدة، التي توفر تجربة أكثر رقياً وتنظيماً لاستقبال الضيوف في المبنى 3 بمطار دبي الدولي. تستهدف هذه الخدمة المسافرين القادمين إلى دبي ممن لديهم حجوزات مسبقة مع الفنادق أو خدمات الليموزين أو شركات السياحة المرخّصة، لتكون بديلاً عصرياً عن الطريقة التقليدية في استقبال الضيوف بلافتات الأسماء.

تُتيح خدمة "صالة الضيافة" للمسافرين القادمين إلى المبنى 3 مسح رمز الاستجابة السريعة في الكشك المعتمد لهذا الغرض للاطلاع مباشرةً على بيانات السائق والمركبة المخصصة لهم، بما في ذلك موقع السيارة ورقم لوحتها. بعد ذلك، يتولى فريق "صالة الضيافة" متعددو اللغات إرشاد الضيوف من نقطة الاستقبال المعتمدة إلى مركباتهم، مما يضمن لهم تجربةً استقبال أكثر سلاسةً وراحة.

تُعد خدمة "صالة الضيافة" الجديدة، الواقعة في منطقة الاستقبال بصالة القادمين، نقطة التقاء معتمدة ومنظمة تتماشى مع معايير التشغيل والسلامة في مطار دبي الدولي، وتسهم في تحسين انسيابية حركة القادمين وتقليل الازدحام وإتاحة تجربة ترحيب أكثر تنظيماً وسلاسة.

وقال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: "يأتي إطلاق خدمة ’صالة الضيافة‘ في إطار جهودنا المتواصلة في مطارات دبي لتقديم تجربة سفر أكثر كفاءةً وراحة لضيوفنا، حيث تُمكّن هذه الخدمة شركاءنا من الفنادق وشركات السياحة المرخصة من تقديم تجربة استقبال أكثر تنظيماً، إلى جانب تعزيز من انسيابية حركة القادمين وكفاءة عملياتنا التشغيلية في مبنى المسافرين".

وتتوفر خدمة "صالة الضيافة" للفنادق وشركات الليموزين والسياحة المرخصة في دبي، حيث يمكن لهذه الجهات تسجيل بيانات السائقين والمركبات عبر منصة DXB Greet & Go وإرسال رمز الاستجابة السريعة للضيوف قبل وصولهم. وعند قيام الضيف بمسح الرمز، يتولى فريق المنصة التحقق من بياناته ومرافقته إلى المركبة المخصصة له.