تواصل العروض على أبرز العلامات التجارية في «دبي للتسوق»

يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم أكبر مجموعة من عروض التسوق في مراكز التسوق المميزة والفخمة، وكذلك المتاجر والأسواق، ووجهات التجزئة في مختلف أنحاء المدينة. وتعود المفاجآت اليومية من المهرجان مرة أخرى لتقدم عروضاً ترويجية يومية من أشهر العلامات التجارية المفضلة، حيث ستكون أمام المتسوقين فرصة شراء منتجات من علامة تجارية أو بائع تجزئة في موقع محدد ضمن العرض الحصري الذي يبدأ من الساعة 10 صباحاً، وذلك طوال فترة إقامة المهرجان.

وتعد المفاجآت اليومية جزءاً من موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 2 فبراير 2025، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح بين 25 و75 %، والاستفادة من عروض ترويجية من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والجمال على مستوى العالم.

وسوف يتم الكشف عن المفاجآت اليومية من مهرجان دبي للتسوق، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة يومياً، حيث تقدم علامة تجارية واحدة عرضاً استثنائياً في متجر واحد ولمدة يوم فقط. وسيتم الكشف عن تفاصيل كل مفاجأة قبل 24 ساعة من انطلاقها على الموقع الإلكتروني لمهرجان دبي للتسوق.

ويقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول وطيران الإمارات.