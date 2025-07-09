جائزتان بدرجة التميز لسوق دبي الحرة من مجلس السلامة البريطاني

فازت سوق دبي الحرة للمرة الثالثة بـجائزتي «السلامة الدولية للتميز» و«الأفضل في قطاع التجزئة»، خلال حفل توزيع جوائز مجلس السلامة البريطاني في فندق رويال جاردن بلندن أخيراً، وذلك تكريماً لأدائها المميز في مجال الصحة والسلامة المهنية، وتقديراً لالتزامها الدائم بأعلى المعايير العالمية في إدارة الصحة والسلامة والرفاهية في موقع معين أو وحدة عمل محددة.

وهذا هو الفوز الثالث لسوق دبي الحرة بهاتين الجائزتين الأعلى تصنيفاً في مجال التميز، وذلك بعد فوزها مرتين بنفس التصنيف في عامي 2022 و2024.

تَسلم الجائزتين، بالنيابة عن سوق دبي الحرة، د. برنارد كريد، نائب أول الرئيس- المحاسبة، وذلك من مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني. وتحصد سوق دبي الحرة جوائز السلامة الدولية بشكل متواصل منذ عام 2017.