1.47 مليار درهم سوق حلول إدارة رأس المال البشري في الإمارات

تُقدّر القيمة الإجمالية لسوق حلول إدارة رأس المال البشري القائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS) في دولة الإمارات بما يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار ( 1.1- 1.47 مليار درهم)، بحسب مريغانك تريباثي، رئيس قطاع النمو في شركة «بيبول سترونج» المزوّد الإقليمي لحلول البرمجيات كخدمة لإدارة رأس المال البشري ومقرها دبي.

ويستند هذا التقدير إلى مشهد الأعمال المحلي الذي يضم نحو 665 ألف مؤسسة خاصة منظمة، تدير قوة عاملة تبلغ 2.9 مليون موظف، إلى جانب 500 جهة حكومية يعمل بها أكثر من 340 ألف موظف.

ويشهد قطاع حلول إدارة رأس المال البشري القائمة على البرمجيات كخدمة في دولة الإمارات حالياً نمواً سنوياً مركباً يتراوح بين 9 % و10 %، ومن المتوقع أن يتسارع هذا النمو في السنوات المقبلة.

وقال تريباثي: «تُظهر قطاعات محددة في دولة الإمارات طلباً متزايداً على هذه الحلول، أبرزها: التصنيع، والخدمات المالية، والطيران، والتجزئة، والضيافة، والرعاية الصحية.

وتتميّز هذه الصناعات بوجود قوى عاملة كبيرة ومنتشرة، ما يجعل تحسين تجربة الموظف ورفع الكفاءة التشغيلية من أولوياتها، خاصة في ظل أهداف التوطين التي تخضع لها.

أما على مستوى البنية التحتية، فتُعد دولة الإمارات من بين الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، مع وجود مراكز بيانات محلية لأبرز مزودي الخدمات السحابية مثل مايكروسوفت، وAWS، وأوراكل.

ويعزز ذلك من قدرة حلول البرمجيات كخدمة على النمو والتوسع بسرعة، دون المساس بأمن البيانات أو الامتثال التنظيمي».