إطلاق النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية بسبع فئات جديدة

وتهدف الجوائز إلى وضع معايير راسخة للتميّز في إدارة وتشغيل المراسي، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والاحتفاء بالمراسي الأكثر تميزاً وإنجازاً.
وتمّ فتح باب التقديم الآن أمام جميع مالكي ومشغّلي المراسي الحاصلين على التراخيص في مختلف أنحاء المنطقة.
وتُمنح جائزة «المرسى المتميز» للمرسى الذي يُثبت تميزه في جميع هذه المجالات الخمسة. وتشهد نسخة هذا العام توسعاً ملحوظاً مع إضافة ست فئات جديدة لجوائز المشاريع والأفراد، إلى جانب فئات الجوائز الست الحالية الخاصة بقطاعات ومرافق المراسي البحرية.
كما تمّ استحداث فئة سابعة جديدة تحت اسم «المرسى المتميّز الناشئ»، وهي ثاني أعلى جائزة ضمن برنامج الجوائز.
وتتمتع بنفس معايير فئة «المرسى المتميّز»، ولكنها تقتصر على المراسي التي تضم 200 رصيف أو أقل.
ولضمان تكافؤ الفرص، سيستبعد الفائزون بأعلى جائزتين من الفوز في أي من الفئات المؤسسية الأخرى.