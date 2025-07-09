إطلاق النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية بسبع فئات جديدة

أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي إطلاق النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية، والتي ستقام خلال «معرض أبوظبي الدولي للقوارب» في 20 نوفمبر 2025.

وتهدف الجوائز إلى وضع معايير راسخة للتميّز في إدارة وتشغيل المراسي، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والاحتفاء بالمراسي الأكثر تميزاً وإنجازاً.

وتمّ فتح باب التقديم الآن أمام جميع مالكي ومشغّلي المراسي الحاصلين على التراخيص في مختلف أنحاء المنطقة.

وتعود مع النسخة الثالثة خمس فئات من الجوائز تُكرّم الأداء الاستثنائي للمراسي، وهي: «جائزة التميز في تجربة المتعاملين»، و«جائزة التميز في بيئة العمل»، و«جائزة التميز في الصحة والسلامة»، و«جائزة التميز في الابتكار»، و«جائزة التميز في الاستدامة».

وتُمنح جائزة «المرسى المتميز» للمرسى الذي يُثبت تميزه في جميع هذه المجالات الخمسة. وتشهد نسخة هذا العام توسعاً ملحوظاً مع إضافة ست فئات جديدة لجوائز المشاريع والأفراد، إلى جانب فئات الجوائز الست الحالية الخاصة بقطاعات ومرافق المراسي البحرية.

كما تمّ استحداث فئة سابعة جديدة تحت اسم «المرسى المتميّز الناشئ»، وهي ثاني أعلى جائزة ضمن برنامج الجوائز.

وتتمتع بنفس معايير فئة «المرسى المتميّز»، ولكنها تقتصر على المراسي التي تضم 200 رصيف أو أقل.

وسيتم إدراج المراسي المتقدمة لجائزتي «المرسى المتميز» و«المرسى المتميز الناشئ» ضمن الفئات الفرعية الخمس الخاصة بالمؤسسات تلقائياً.

ولضمان تكافؤ الفرص، سيستبعد الفائزون بأعلى جائزتين من الفوز في أي من الفئات المؤسسية الأخرى.