مراكز التسوق تحتفل بمفاجآت صيف دبي بأنشطة عائلية وجوائز استثنائية

دعت مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي العائلات والأصدقاء من جميع الأعمار، للاستمتاع ببرنامج حافل بالعروض الفنية، والأنشطة المشوقة، والتخفيضات والجوائز المذهلة، خلال مفاجآت صيف دبي 2025، التي تستمر حتى 31 أغسطس تحت شعار «صيفك ويانا أروع»، وتقدم ثلاث تجارب تسوق متخصصة للمرة الأولى بدأت مع عروض عطلة الصيف، التي تستمر حتى 17 يوليو.

وتقدم مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أكبر مجموعة على الإطلاق من العروض الحية، والأنشطة الموسمية، وسباقات الجري داخل مراكز التسوق، والتخفيضات الحصرية، والمفاجآت المذهلة، والهدايا الرائعة.

ويستضيف مول الإمارات مجموعة من الفعاليات المتنوعة، خلال مفاجآت صيف دبي، مثل موكب الستينيات في 12 يوليو، كما يقدم سيركل مول عرض «دول ماسكوتس» يوم 12 يوليو، بينما يتحول سوق حتا إلى ساحة فنية رائعة مع عرض «سندريلا» يوم 12 يوليو.

ويعود عرض «السيرك الوردي» إلى ابن بطوطة مول يوم 18 يوليو، يليه عرض «سيدات الفراشات» في نخيل مول يوم 24 يوليو، وعرض «رولر سكيترز خلال مفاجآت صيف دبي» في سيتي سنتر مردف يوم 26 يوليو.

ويستضيف ند الشبا مول عرض «أكرو روكيتس» يوم 9 أغسطس، يليه عرض «موكب الدمى» في ابن بطوطة مول يوم 15 أغسطس، فيما يقام عرض «رولر سكيترز» في سوق التنين، وعرض «ليتل فيريز» في سوق حتا يوم 16 أغسطس. ويُختتم الجدول مع عرض «هولا لوب» في ند الشبا مول يوم 23 أغسطس.

وفي الوقت نفسه تستضيف جزيرة بلوواترز وذا أوتليت فيليدج عروضاً مفضلة لدى الجماهير مثل عرض «بوبل سكيترز»، وعرض «راقصي الفولكلور المكسيكي» خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويتحول سيتي سنتر مردف إلى ملاذ شاطئي داخلي مستوحى من الريفييرا مع تجربة فوياج كلوب، حيث يمكن لزوار مركز التسوق الشهير، الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر، الاستمتاع بورش عمل متخصصة، ومساحات فنية، ومتاجر موسمية لعلامات تجارية محلية، ووجبات صيفية منعشة.

ويمكن الاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة في حديقة مدهش المائية الجديدة كلياً حتى 31 أغسطس في دبي فستيفال سيتي باي أفينيو. وتقدم الفعالية مناطق مائية ذات طابع خاص، ومناطق للمغامرات مصممة لمختلف الفئات العمرية، مع فرص متنوعة للعب والترفيه للأطفال والشباب طوال الصيف.

كما تقدم المفاجآت مجموعة من سباقات الجري داخل مراكز التسوق لجميع الأعمار والقدرات، حيث جرى فتح أبواب التسجيل الآن للمشاركة في السباق المقبل يوم 13 يوليو في ابن بطوطة مول.

ويتواصل الزخم مع سباقين للجري في مول الإمارات يوم 3 أغسطس، ووافي مول يوم 10 أغسطس، وذلك بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، وإدارة «بلوتون إيفنتس».

وتختتم سلسلة سباقات الجري في دبي فستيفال سيتي يوم 31 أغسطس، مع أجواء مفعمة بالحيوية، ومناطق للاسترخاء، وجوائز فورية، تساعد الجميع على قضاء صباح عائلي مليء بالمرح واللياقة البدنية.

ويمكن للمتسوقين في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم الدخول في سحب مليونير شير، حيث سيحصل أربعة فائزين من سعداء الحظ على مليون نقطة شير لكل منهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر.

وفي الوقت نفسه يكافئ برنامج تيكت المتسوقين في مختلف أنحاء المدينة من خلال الدخول في السحب، حيث سيحصل خمسة فائزين من سعداء الحظ على نقاط بقيمة 10000 درهم لكل منهم.

وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول بفرصة الفوز بجوائز أسبوعية، بالإضافة إلى سيارة بولستار 4 LRSM جديدة في السحب الكبير، الذي يُقام في نهاية مفاجآت صيف دبي، كما يقدم دبي أوتليت مول للمتسوقين فرصة الفوز بسيارة ساوإيست S06 عند إنفاق 200 درهم.