جمعية المحاسبين القانونيين الهندية تشيد بالتنويع الاقتصادي للإمارات

أشاد جايا براكاش أغاروال، رئيس فرع دبي التابع لمكتب جمعية المحاسبين القانونيين الهندية، بنهج دولة الإمارات الاقتصادي، ونوّه بالجهود الناجحة في التنويع الاقتصادي والذي يشمل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتصنيع وفرص الأعمال والاستثمارات الوفيرة.

جاء ذلك في كلمته خلال فعالية للاحتفال باليوم السابع والسبعين للمحاسبين القانونيين الذي يصادف الأول من يوليو كل عام.

ويعد فرع دبي التابع لمكتب جمعية المحاسبين القانونيين الهندية، والذي تأسس عام 1982، الفرع الأكبر والأكثر نشاطاً وتقديراً بين الفروع الخارجية البالغ عددها 54 فرعاً.

وقد شهد نمواً ملحوظاً في عدد أعضائه في السنوات الأخيرة، حيث يضم أكثر من 3000 عضو يمثلون أكثر من 1550 شركة متعددة الجنسية وشركات أخرى.

وقال رافي كانت الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة تاتا موتورز: مع نضوج الشركات الهندية، فقد حان الوقت لأن تتوسع عالمياً، إما بشكل عضوي أو من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ على شركات عالمية. وشدد على الحاجة إلى رؤية عالمية.