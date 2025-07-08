ريشي سوناك من رئاسة وزراء بريطانيا إلى «غولدمان ساكس»

أعلنت مجموعة «غولدمان ساكس» إن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني السابق، عاد إلى العمل في المجموعة بمنصب مستشار أول.

سوناك، الذي تولى رئاسة الوزراء من أكتوبر 2022 حتى يوليو 2024، سيعمل مع قادة الشركة في مختلف وحداتها لتقديم المشورة للعملاء حول العالم في مجموعة من القضايا، «مشاركاً رؤيته الفريدة وتحليلاته للمشهد الاقتصادي الكلي والجيوسياسي»، وفق الرئيس التنفيذي، ديفيد سولومون، في بيان صدر الثلاثاء.

قبل توليه رئاسة الحكومة، شغل سوناك منصب وزير الخزانة من فبراير 2020 إلى يوليو 2022، كما عمل سابقاً أميناً عاماً للخزانة ووكيل دولة في وزارة الإسكان والمجتمعات والإدارة المحلية. وقد بدأ مسيرته السياسية عضواً في البرلمان عام 2015.

وبعد أن قاد حزب المحافظين إلى أسوأ هزيمة انتخابية في تاريخه خلال الانتخابات العامة العام الماضي، لا يزال سوناك نائباً في البرلمان عن دائرة «ريتشموند ونورثالرتون» شمال إنجلترا. وخلال الحملة الانتخابية، تعهّد بالبقاء نائباً طوال الدورة البرلمانية المقبلة، بغض النظر عن نتائج التصويت. ويُذكر أن خلفه، زعيم حزب العمال كير ستارمر، يمكنه الدعوة للانتخابات العامة المقبلة في موعد أقصاه منتصف 2029.

وكان سوناك بدأ مسيرته المهنية في «غولدمان ساكس» متدرباً صيفياً في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية عام 2000، ثم عمل محللاً في الفترة من 2001 إلى 2004، قبل أن يشارك لاحقاً في تأسيس شركة استثمارية عملت مع شركات على المستوى الدولي.