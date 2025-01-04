مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يطلق مسابقة «عرض الشركات الناشئة»

أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2025 (SEF) عن إطلاق مسابقة «عرض الشركات الناشئة» بهدف دعم الأفكار المبتكرة والحلول الريادية للمشروعات الناشئة، مخصصاً جوائز مالية تصل إلى 200 ألف درهم للمشروعات المتميزة، إضافة إلى فرص تمويل تصل إلى 500 ألف درهم من المستثمرين، وفرص سفر مقدمة من «طيران العربية».

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة الطموحة من جميع أنحاء العالم، حيث يفتح باب التقدم حتى 26 يناير الجاري لرواد الأعمال وأصحاب الشركات العاملين في أربعة مسارات رئيسية هي: تكنولوجيا التعليم (EdTech)، والاستدامة، والصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا والصناعة 4.0، وذلك على الرابط التالي:

sharjahef.com/pitch-track. وكشف المهرجان أنه سيتم اختيار 16 مشروعاً من بين المتقدمين للمشاركة في التصفيات النهائية، حيث يتنافس رواد الأعمال المتميزون، وستعرض الحلول الفائزة أمام لجنة من المحكمين والمستثمرين خلال فعاليات المهرجان في 1 و2 فبراير 2025.

وينظم «مركز الشارقة لريادة الأعمال» (شراع) المسابقة بالشراكة مع مبادرة «1Tank» التابعة لمجموعة «1trepreneur»، وتم تصميمها كمسابقة عرض للشركات الناشئة عالية المخاطر، حيث يمكن للشركات عرض أفكارها المبتكرة أمام مجموعة من المستثمرين للحصول على التمويل الفوري.

وقالت سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): تأتي هذه المسابقة في إطار رؤية «شراع» لدعم رواد الأعمال المبتكرين الذين يسعون لتطوير مشاريعهم وتحقيق تأثير حقيقي في مختلف المجالات، ونسعى من خلالها إلى تمكين المبدعين وتوفير الموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وقال جيمي جيمس، المؤسس المشارك لشركة «1trepreneur»: إن شراكتنا مع «شراع» تعزز من البيئة الداعمة لريادة الأعمال، ومن خلال المسابقة نوفر فرصة نوعيّة لدعم الشركات المبتكرة وفتح آفاق جديدة في عالم الأعمال.