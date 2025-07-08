«الأنصاري»: استرجعنا أغلبية المبالغ التي حولت بالخطأ

قالت شركة الأنصاري للخدمات المالية إنه في يوم السبت الموافق 5 يوليو الجاري، تم رصد حالة تقنية محدودة أثرت في معالجة بعض العمليات المالية لدى شركة الأنصاري للصرافة التابعة لها، ما أسفر عن تحويل مبالغ مالية إلى عدد محدود من الحسابات بصورة غير متوقعة.

وأكدت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي أن فريقها المختص بادر باتخاذ الإجراءات الفورية، بالتعاون مع المؤسسات المالية المعنية، حيث جرى استرجاع الأغلبية العظمى من هذه المبالغ بنجاح.

وأضافت الشركة أن جميع المعاملات اليومية الجارية لعملائنا لم تتأثر بهذا الحدث، وتتم معالجتها بشكل طبيعي وآمن، وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وشددت على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات، وتعزيز التدابير الوقائية، لضمان منع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.