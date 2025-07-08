تباين أداء البورصات العربية.. وسوق دبي فوق 5790 نقطة

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي، الثلاثاء، بقيمة جاوزت 260.5 مليون درهم، بما يعادل 35.7% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 674.7 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5790 نقطة، بدعم أسهم قطاعي المالية والمرافق العامة، ليغلق مؤشر السوق عند 5794.39 نقطة، منخفضاً بـ0.14%.

وتصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 10.9%، وصعدت أسهم جي إف إتش المالية 10.4%، والصناعات الوطنية القابضة 7.75%، وتبريد 2.9%، ودبي التجاري 2.8%، والإمارات دبي الوطني 0.83%، في المقابل، انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 9.43%، والوطنية للتأمينات العامة 7.54%، وأجيليتي للمخازن 6%، وأملاك للتمويل 2.55%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 68.75 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 314.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 245.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10011.68 نقطة مرتفعاً 0.05%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 175.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 115 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 107.9 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم جي إف إتش المالية 11.1%، وإي سفن- أذونات 7.8%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 5%، وجلفار 4.14%، فيما تراجعت أسهم الإمارات لقيادة السيارات 6.8%، وبرجيل القابضة 4.5%، ومجموعة أرام 3.3%، وأبوظبي لبناء السفن 2.94%.

رسملة وسيولة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.1 تريليونات درهم، موزعة بواقع 3.090 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.010 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.13 مليار درهم، موزعة بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و729 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 749.3 مليون سهم عبر تنفيذ 43.3 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.45%، ومسقط 0.54%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.20%، وقطر 0.30%، والبحرين 0.72%، وخارج منطقة الخليج، قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التداول بالبورصة، بسبب تعطل أنظمة التداول نتيجة حريق سنترال رمسيس وتعطل الإنترنت جزئياً في بعض المناطق.

السعودية

وتفصيلاً، انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.45% ليغلق عند 11294 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليارات ريال.

وتراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بأقل من 1% عند 91 ريالاً و37 ريالاً على التوالي، وأغلق سهم أكوا باور عند 257 ريالاً متراجعاً 3%.

وانخفضت أسهم اتحاد اتصالات، ودار الأركان، وجبل عمر، وعلم، ومسار، وكابلات الرياض بنسب تراوحت بين 1 و4%.

في المقابل، ارتفع سهما إكسترا، وتسهيل، بنسبة 2% عند 88.90 ريالاً و163.30 ريالاً على التوالي، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2025.

وصعدت أسهم الحفر العربية، وشمس، والبحر الأحمر، ومدينة المعرفة، وأسمنت السعودية، بنسب تراوحت بين 2 و5%.

وتصدر سهم سينومي سنترز ارتفاعات السوق بنسبة 8%.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية، الثلاثاء، بدعم شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط تعاملات هادئة وغياب الشراء المؤسسي.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.69% إلى 2835.59 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.1 ملايين دينار، مقارنة مع 6.8 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 2.71% إلى 3.03 دنانير وسهم مناجم الفوسفات 4.48% إلى 17.95 ديناراً.

واستقر سهم البنك العربي عند 5.8 دنانير، في حين انخفض سهم البوتاس العربية 1.05% إلى 32.9 ديناراً.