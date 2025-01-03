مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 4.3 ملايين مسافر في أول أسبوعين من يناير

يستعد مطار دبي الدولي (DXB) لبداية قياسية في عام 2025 مع توقعات باستقبال 4.3 ملايين مسافر خلال الأسبوعين الأوليين من العام الحالي، الأمر الذي يمهد الطريق لأكثر شهور يناير ازدحاماً على الإطلاق.

من المتوقع أن تبلغ حركة المرور اليومية ذروتها اليوم 3 يناير، حيث يصل عدد المسافرين اليوم إلى من 311 ألف مسافر، في حين من المتوقع أن يصل معدل عدد المسافرين اليومي خلال الفترة إلى 287,000 مسافر، وبزيادة تقدر بنحو 8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، ونحو 6% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في 2018-2019.

يعكس هذا الأداء الاستثنائي زيادة في عدد المسافرين الدوليين الذين يغادرون بعد موسم الأعياد، بالإضافة إلى عودة المقيمين من عطلاتهم. وبصفته المطار الرائد عالمياً للمسافرين الدوليين، يظل مطار دبي الدولي معياراً عالمياً للتميز التشغيلي، حيث يوفر شبكة اتصال واسعة وتجربة سفر سلسة للضيوف.