أبوظبي العالمي يخفض رسوم التراخيص التجارية 50%

أعلن أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، جدول رسومه المحدّث للحصول على أو تجديد التراخيص التجارية.

ووفق بيان صحفي صادر عن المركز، تم تطبيق تخفيضات على الرسوم بنسبة 50% أو أكثر على الشركات غير المالية وشركات التجزئة ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي،اعتبارًا من الأول من يناير.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي العالمي، ما يعزز جاذبيته وسهولة الوصول إليه لدى مختلف الشركات.

وبموجب جدول الرسوم المحدث، تم تخفيض رسوم التسجيل الأولية لفئة الشركات غير المالية من 10 آلاف دولار أمريكي إلى 5500 دولار أمريكي، وتخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي من 8 آلاف دولار أمريكي إلى 5000 دولار أمريكي.

وفي فئة شركات التجزئة، تم تخفيض رسوم التسجيل الأولية من 6 آلاف دولار أمريكي إلى 2500 دولار أمريكي، وتخفيض رسوم تجديد الترخيص السنوي من 4 آلاف دولار أمريكي إلى 2000 دولار أمريكي.

وتتماشى مراجعات الرسوم مع انتهاء فترة انتقال جزيرة الريم، والتي انتهت في 31 ديسمبر 2024، وتنطبق على نطاق ولاية أبوظبي العالمي، بما في ذلك جزيرتي الماريه والريم.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، إن هيكل الرسوم المعدل يعكس التزام "أبوظبي العالمي" بدعم الشركات ضمن نطاق اختصاصه، وإن الهدف من خفض الرسوم بشكل كبير على الفئات غير المالية وشركات التجزئة، هو تعزيز منظومة الأعمال الشاملة بشكل فعّال، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا.

ومع انتهاء الفترة الانتقالية لجزيرة الريم في 31 ديسمبر 2024، تم إيقاف الإعفاءات من الرسوم التي كانت متاحة سابقًا للشركات غير المالية وشركات التجزئة المؤهلة.

ويتضمن جدول الرسوم المحدث، أيضًا تعديلات لفئات أخرى وهي فئة الشركات المالية، حيث ارتفعت رسوم التسجيل الأولية من 15 ألف دولار أميركي إلى 16700 دولار أميركي، مع ارتفاع رسوم التجديد السنوية من 13 ألف دولار أميركي إلى 16200 دولار أميركي، والشركات الناشئة في مجال التقنيات، والتي تم تعديل رسومها من 1000 دولار أمريكي إلى 1500 دولار أمريكي لكل من التسجيل الجديد والتجديد.

إضافة إلى ذلك، سيتم الاستمرار في تطبيق رسوم حماية البيانات البالغة 300 دولار أمريكي على جميع فئات الشركات في وقت التسجيل الجديد والتجديد السنوي في جدول الرسوم الجديد.