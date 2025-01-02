«سوليتير» تطلق رحلات شحن جوي يومية بين دبي والرياض

أعلنت سوليتير شركة الشحن الجوي التي تم تأسيسها حديثاً في دبي لتلبية الطلبات اللوجستية المتزايدة في مناطق الميل المتوسط، عن إطلاق أولى رحلاتها اليومية المجدولة بين دبي والرياض.

وبدأت الشركة في توفير خدماتها بين مطار آل مكتوم الدولي بدبي (DWC) ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بهدف تلبية الطلب المتزايد على حلول لوجستية سريعة وموثوقة بين هذين المركزين الإقليميين، اللذين يرتبطان معاً بـ 1.2 مليون طن من الشحن الجوي سنوياً.

وستقوم سوليتير بتوفير خدمة شحن البضائع في الاتجاهين خلال الرحلة، على مدار خمسة أيام في الأسبوع، من الثلاثاء إلى السبت، وسيتم تفعيل العمل بهذه الخدمة بواسطة واحدة من طائرتي شحن من طراز بوينج 737-800 ضيقة البدن تابعة لـــ سوليتير، بسعة 23 طناً.

وفي إطار تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجية، ستضيف سوليتير طائرة شحن أخرى من نفس الطراز إلى أسطولها هذا الشهر لتعزيز تغطية الشبكة نحو الهند وبنغلاديش وأسواق رئيسية في إفريقيا و دول «ستان»، بالإضافة إلى مراكز رئيسية في منطقة الشرق الأوسط. وتتمثل الرؤية المستقبلية التي تطمح سوليتير لتحقيقها في ربط أكثر من 50 مدينة في الجنوب العالمي، ضمن نطاق يبلغ نصف قطره ست ساعات طيران من دبي.

ويضمن الموقع الاستراتيجي لمركز الشحن، إلى جانب بنيته التحتية المتطورة وفريق سوليتير المتخصص عالي المهارة، تقديم خدمة شحن فائقة الكفاءة. بفضل نموذج سوليتير المرن في مناطق الميل المتوسط، حيث يتم تسليم الشحنات في غضون 12 إلى 24 ساعة، مع تلبية احتياجات سرعة التسويق لشركات الشحن والطيران المتكاملة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان التعامل السلس مع جميع العمليات المعقدة والحساسة للوقت.

وقال حمدي عثمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «سوليتير»، والذي شغل في وقت سابق منصب نائب الرئيس الأول لشركة فيدكس إكسبرس في أوروبا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: «تستقطب سوليتير الشركات التي تسعى للحصول على حلول لوجستية موثوقة وفعالة لتعزيز نجاحها في السوق العالمية المتنامية، بفضل تركيزها القوي على الابتكار وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء. وفي وقت يواصل فيه الجنوب العالمي لعب دور محوري في الاقتصاد العالمي، يتوقع أن يصبح مطار آل مكتوم الدولي (DWC) أكبر مطار في العالم، حيث سيتمكن من التعامل مع 12 مليون طن من الشحن سنوياً، وهو ما يعادل 20 مرة من قدرته الحالية، وذلك بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب هذه المنطقة الناشئة سريعة النمو، والتي تمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي».

وأضاف عثمان: «يُعد إطلاق هذه الخدمة الجديدة بين دبي والرياض خطوة استراتيجية مهمة لتأكيد مكانة سوليتير كلاعب رئيسي في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة. ونحن ملتزمون ببناء شبكة متكاملة توفر أعلى مستويات الموثوقية والقيمة لشركائنا، من خلال الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي في قلب الجنوب العالمي، وتعزيز ذلك باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الكفاءة التشغيلية».