«دبي للتسوق» يواصل طرح عروضه اليومية

يحتفل مهرجان دبي للتسوق بمرور 30 عاماً على انطلاقه بتقديم مجموعة من المفاجآت اليومية، التي تطرح عروضاً ترويجية يومية من أشهر العلامات المفضلة، لتكون أمام المتسوقين فرصة شراء منتجات من علامة تجارية أو بائع تجزئة في موقع محدد، ضمن العرض الحصري، الذي يبدأ من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية، وذلك طوال فترة إقامة المهرجان.

وتعد المفاجآت اليومية جزءاً من موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الذي يستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح بين 25 و75%، والاستفادة من عروض أشهر العلامات المتخصصة في الأزياء والجمال على مستوى العالم.

وكشفت إدارة المهرجان أن متجر «زاديج اند فولتير» يسعى اليوم لإسعاد المتسوقين في مول الإمارات، من خلال عرض حصري، حيث توافرت جميع المنتجات المعروضة بتخفيضات تتراوح بين 30 و60 % على جميع المنتجات، مع تخفيضات إضافية بنسبة 10 % على منتجات مختارة، ما يمنح عشاق الأناقة فرصة الاستمتاع بتخفيضات رائعة، حسب بيان صادر عن إدارة «دبي للتسوق».