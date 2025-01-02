7 احتفالات مذهلة في القرية العالمية لاستقبال 2025



استقبلت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، العام 2025 بسبعة احتفالات مذهلة، امتدت طوال ليلة رأس السنة، وقد جسد كل احتفال لحظة حلول العام الجديد في كل دولة حول العالم، بحسب التوقيت المحلي لها وسط عرض لطائرات الدرون، حاملاً رسالتي «سنة سعيدة» و«كل عام وأنتم بخير»، ومصحوباً بالألعاب النارية، التي زيّنت سماء الوجهة، تاركاً انطباعاً لافتاً، ومبهجاً لدى الحاضرين.

وقد عززت هذه الاحتفالية الضخمة مكانة القرية العالمية وجهة رئيسية للاحتفالات كونها إحدى أبرز المحطات المهمة على أجندة دبي السنوية للفعاليات، كما أسهمت في استقطاب الضيوف من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارة المشهود لها بنسيجها المتعدد، وانفتاحها على العالم، ما يعكس قيم التسامح والتنوع الثقافي في دبي، ورسخت دور القرية العالمية كمركز رائد للثقافة والترفيه، والوجهة العائلية الأولى على الإطلاق.

حملت ليلة رأس السنة تجربة تفردت بها القرية العالمية، فإلى جانب عروض الألعاب النارية المتميّزة، وعروض طائرات الدرون الـ7 استضافت خشبة المسرح الرئيسي الخاصة بها عروضاً مباشرة، تفاعل معها الجمهور، وعرض «دي جي» مبهر، أحيت إيقاعاته المفعمة بالحياة أجواء الأمسية، بحيث انسجم الحضور بشكل لافت، وأضافت العروض المتجولة، التي جابت أرجاء الوجهة أيضاً المزيد من البهجة والسرور على الضيوف.

واختتم الضيوف عام 2024 بتجربة ثرية شملت فرصة الاطلاع على أكثر من 90 ثقافة حول العالم، تم تقديمها من خلال 30 جناحاً ثقافياً، والتسوق في أكثر من 3500 محل، وتذوّق أشهى الأطباق والحلويات مما يفوق 250 من خيارات الطعام المتاحة، والاستمتاع بما يزيد على 200 جولة ركوب ووجهة ترفيهية ضمن القرية العالمية، وكان من أبرز هذه المعالم منطقة «بلازا المطاعم» الجديدة كلياً، التي تضم 11 مطعماً مؤلفاً كل منها من طابقين، بالإضافة إلى زيارة «اكسو بلانيت سيتي»، التي توفر تجارب ترفيهية، تحاكي الفضاء للكبار والصغار.

تحتفل القرية العالمية بالفعّاليات الكبرى على مدار الموسم بصفتها وجهة عالمية المستوى، مقدمة أفضل التجارب لضيوفها، وتتألق مع مزيجها الفريد من الثقافة والترفيه والعروض كالخيار الأول للراغبين في الاستمتاع بتجارب غامرة ومميزة في كل مناسبة.