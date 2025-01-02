سوق «&e إم أو تي بي» يقدم تجارب استثنائية خلال مهرجان دبي للتسوق



يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم مجموعة من التجارب المميزة والملهمة في مختلف أنحاء المدينة. ويقام خلال دورته الثلاثين الأكثر تميزاً في تاريخه، سوق &e إم أو تي بي، بالشراكة مع &e، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، وإمارات، وطلبات.

وتحتفي الدورة الثانية عشرة من هذه الفعالية المجانية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في حي دبي للتصميم من 3 وحتى 12 يناير 2025 بأحدث التوجهات العصرية والثقافية للمجتمع المحلي والأجيال الجديدة، حيث يمكن للزوار استكشاف مجموعة مختارة من متاجر البوتيك المحلية، والعلامات التجارية الخاصة بالمصممين وكذلك الصديقة للبيئة، ومتاجر التوفير، والملابس المميزة، إلى جانب العروض الحية التي تُقام كل ساعة، والمأكولات الشهية، وغيرها الكثير.

ويتمحور طابع الفعالية حول الأجواء التقليدية - العصرية، بما يمكن الزوار من الدخول إلى عالم تلتقي فيه روعة خمسينيات القرن الماضي بأحدث التوجهات المستقبلية. ومن خلال مجموعة من التجارب الفريدة من نوعها، سيكون سوق &e إم أو تي بي الوجهة المثالية لجميع الأجيال، حيث يجمع بين الموضة، والفن، والمأكولات الشهية، في احتفال لا مثيل له.

فعاليات وأنشطة

تستضيف الفعالية مجموعة من العروض الحية كل ساعة، إضافة إلى حفل موسيقي مجاني في الهواء الطلق وهما Saint Levant و Naika يوم 3 يناير 2025. وتضم منطقة ترفيه الجيل زد أنشطة فريدة من نوعها مثل شاحنة سماش روم، وتجربة التصويب على الأهداف، إضافة إلى تجربة كاربول كاريوكي من إمارات، وإطلاق تحدي نيون دبي للجري، ومقهى سيب سيب نيل آرت الأنيق.

تجارب التسوق وتناول الطعام

يمكن للمتسوقين استكشاف أكثر من 100 منتج حصري و50 متجراً جديداً للتسوق في الهواء الطلق، بما في ذلك علامات تجارية محلية وأخرى عالمية تظهر للمرة الأولى في دبي، مثل سيدر، وجولد جودز. وستتوفر أيضاً منتجات ريترو مدهش، مما يضيف لمسة من روعة الحنين إلى الماضي، بينما يقدم رينو فعاليات ممتعة وتجارب غامرة في عالمي السيارات.

وسيدخل الزوار إلى عالم من الجمال في بيوتي بلوك الحصري، والذي يضم أحدث صيحات ومنتجات التجميل، إضافة إلى العلامات التجارية الشهيرة مثل بينيفت كوزماتيكس، ودرنك إليفانت، وهدى بيوتي وفنتي بيوتي. إضافةً إلى ذلك، يقدم بنك دبي التجاري نشاطات تفاعلية تهدف إلى جعل التوعية المالية تجربة ممتعة ومبتكرة.

ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تناول طعام رائعة تقدمها أكثر من 25 وجهة جديدة للمأكولات والمشروبات تعرض تجارب مبتكرة، بما في ذلك أول مطاعم موسمية في دبي لعلامات مثل ديفز هوت كيتشن، وهومر لوبستر. ويسعد مطعم طلبات الزوار من خلال الوجبات الخفيفة الصحية، وإبداعات الطهي الآسيوية التي تتميز بمظهرها المذهل ومذاقها الرائع.

احتفالية فنية واجتماعية

يمكن للزوار التقاط صور رائعة مع الأعمال الفنية المصممة بشكل مميز والمناطق المستوحاة من الأجواء الكلاسيكية، والتي تسلط الضوء على الحيوية التي يتميز بها سوق &e إم أو تي بي، مما يساعد الزوار على صنع أجمل الذكريات.

ويمكن الدخول إلى مكان الفعالية مجاناً، كما تتوفر كذلك مواقف سيارات مجانية، حيث يمكن الاستمتاع بمجموعة من التجارب التي تجمع بين التسوق، وتناول الطعام، والترفيه، مما يجعل سوق &e إم أو تي بي أكثر من مجرد فعالية، إذ يعد نقطة لالتقاء التقاليد العريقة بالابتكار ووجهة يزدهر فيها الإبداع.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة.

كما سيحظى سكان دولة الإمارات بفرصة الحصول على مكافأة لمتابعة أخبار مهرجان دبي للتسوق على الموقع الإلكتروني للمهرجان. وتتيح مسابقة الدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق والتي تستمر حتى 12 يناير، للسكان الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً أو أكثر، فرصة الفوز بجائزة مذهلة بقيمة 30000 درهم وذلك من خلال تسجيل بياناتهم مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المتحرك، على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ويُقام مهرجان دبي للتسوق بدعم الرعاة الرئيسيين بنك دبي الإسلامي وVisa، والشركاء الاستراتيجيين مثل مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبنك دبي التجاري، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتليت فيليدج) وطيران الإمارات، واينوك، و &e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار، (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.