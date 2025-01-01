إماراتي ضمن قائمة الوسطاء الأكثر مبيعاً للعقارات للسنة السادسة على التوالي

جاء وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال، ضمن قائمة الوسطاء المواطنين الأكثر مبيعاً للعقارات بدبي في عام 2024، بقيمة ناهزت 205 ملايين درهم، للسنة السادسة على التوالي.

وقال وليد الزرعوني: «إن تسجيل هذه المبيعات الكبيرة، والحضور ضمن أكثر الوسطاء الإماراتيين مبيعاً يعكس تميز الشركة ونجاحها في الفوز بأفضل المشاريع العقارية، مع الالتزام بتقديم أحسن الخدمات للعملاء».

وأضاف: «يسعدنا المحافظة على تفوقنا داخل سوق دبي عاماً تلو آخر، منذ إطلاقنا لشركة دبليو كابيتال في عام 2007»، مؤكداً «الحرص على تسجيل الشركة نمو مستدام، وزيادة عدد العملاء المستفيدين من الخدمات المقدمة، وتقديم الدعم الاستشاري بحكم الخبرات المتراكمة لدينا، إلى جانب الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري داخل الإمارة، ونشر الثقافة العقارية، والعمل على جذب مستثمرين أجانب، وضخ استثمارات في القطاع الأنشط في دبي، هذا بجانب التزامنا بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة».

وكشف أن الشركة تختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطوراً عقارياً، وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.5 مليار درهم.

وأفاد وليد الزرعوني بأن «دبليو كابيتال» تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية، خلال الأعوام المقبلة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية في الدولة.

وأشار إلى أن الشركة تركز على زيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات، مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق، الذي ما زال يسلك مساراً صاعداً على المدى المتوسط.

واختتم الزرعوني حديثه قائلاً: «إن تألق سوق دبي العقاري وتسجيل مبيعات قياسية في عام 2024 إنما يعكس وضع السوق الإيجابي، وحالة الانتعاش، التي يعيشها جميع الأطراف الفاعلة في السوق، بمن فيهم المطورون والوسطاء وشركات المقاولات، وهذا المناخ الإيجابي يسهل عمل الوسطاء في عملية الترويج، وتسجيل مبيعات أكثر».