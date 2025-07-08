«أبوظبي الإسلامي» يوفر 17.3 مليار درهم لمشاريع الاستدامة

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، توفير 17.3 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة حتى نهاية عام 2024، في إطار مواصلة جهوده والتزامه بتحقيق هدفه الرامي إلى تخصيص 60 مليار درهم لتمويل المشاريع المستدامة بحلول عام 2030.

يتزامن ذلك مع إصدار المصرف تقريره حول جهوده في مجال الاستدامة لعام 2024، والذي يُفصّل التقدم الملموس الذي حققه للارتقاء بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ما يُجسدّ إسهامه في مجال العمل المناخي والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها لعام 2031 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

سلّط تقرير هذا العام الضوء على الإنجازات الرئيسية ومن بينها إعلان «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن أهدافه لخفض انبعاثات الكربون ضمن قطاعات محددة.

تغطي الأهداف 6 قطاعات خاصة القطاعات عالية الانبعاثات مثل العقارات والمرافق وتمويل السكن، بما يتماشى مع سيناريوهات الحياد المناخي الصادرة عن «وكالة الطاقة الدولية»، والاستراتيجية الوطنية لإزالة الكربون في الإمارات.

وفي السياق ذاته، أصدر المصرف أول نسخة من تقريره حول تخصيص عوائد الصكوك الخضراء وأثر إصدار تلك الصكوك التي تصل إلى 500 مليون دولار.

وكان المصرف قد خصص في ديسمبر الماضي 90% من عائدات صكوكه الخضراء لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية المستدامة للمياه، ما أسهم في تحييد أكثر من 607 آلاف طن من الانبعاثات السنوية المُقدرة.

وفيما يخص العمليات التشغيلية، أعلن المصرف نجاحه في خفض انبعاثات النطاق 1 بنسبة 87% مقارنة بعام 2022، وانخفاضًا بنسبة 3,51% في انبعاثات النطاق 2.