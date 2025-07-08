«تحدي بوابة الشارقة» يعود بنسخته السابعة لدعم الابتكار في التعليم

أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أمس، فتح باب المشاركة في النسخة السابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، والذي يركز هذا العام على قطاع التعليم، بهدف تمكين الحلول المبتكرة التي تستثمر القوة التحويلية للتعليم، في معالجة التحديات الجوهرية في مجال التعليم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 في دولة الإمارات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 500 ألف درهم، تُقسّم بالتساوي بين فائزين اثنين، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 17 أغسطس المقبل.

ويستقبل «شراع» طلبات المشاركة في «تحدي بوابة الشارقة» من الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم حول العالم، ممن يمتلكون حلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق، ويسعون للتوسع دولياً.

ويأتي التحدي، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأكاديمية الشارقة للتعليم، حيث سيتم اختبار وتطبيق الحلول الفائزة في كل من مدرسة السدرة الخاصة، ومدرسة خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة، والمدرسة الباكستانية الإسلامية الثانوية، وحضانة البديع.

وتدعو النسخة الحالية الشركات الناشئة العالمية الرائدة في قطاع التعليم، في مراحل ما قبل السلسلة A، السلسلة A، والسلسلة B، والسلسلة +C، إلى تقديم حلول مبتكرة، تُعالج تحديين رئيسين في قطاع التعليم، هما تحدي الجاهزية لمهارات المستقبل، وتحدي اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.

ويُشترط على الشركات الناشئة المترشحة، أن تقدم حلولاً عملية قابلة للتطبيق، ونماذج جاهزة للاستخدام، إلى جانب الالتزام بتأسيس أعمالها ومزاولتها بالشراكة مع «شراع».