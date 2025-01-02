1.46 مليار درهم حجم سوق «الإضاءة الذكية» المتوقع بالإمارات 2032

توقعت مجموعة IMARC، في أحدث تقاريرها وصول حجم سوق الإضاءة الذكية في الإمارات إلى 398.7 مليون دولار( 1.46 مليار درهم)، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 19.6 % بحلول 2032.

وبلغ حجم سوق الإضاءة الذكية في الإمارات 75.8 مليون دولار في 2023، مستنداً إلى عوامل عدة تعود إلى جهود الإمارات لتعزيز البنية التحتية الذكية وكفاءة استخدام الطاقة من خلال مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومشروع دبي الذكية. وتشجع جهود الإمارات على تبني أنظمة الإضاءة الذكية بهدف تحسين استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتستضيف دبي معرض Light + Intelligent Building Middle East 2025 خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وشدد التقرير على أن زيادة بناء المباني الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع تحديث المباني القديمة، تساهم في رفع الطلب على هذه الأنظمة المتقدمة.

وتوفر أنظمة الإضاءة الذكية ميزات متطورة تشمل الأتمتة، والتحكم عن بُعد، والمراقبة في الوقت الفعلي، مما يعزز الراحة ويوفر الطاقة.

وإلى جانب ذلك، يتزايد الاهتمام بالاستدامة البيئية والحصول على شهادات المباني الخضراء، مما يدفع نحو استخدام حلول الإضاءة الموفرة للطاقة في مختلف القطاعات، حسبما يشير التقرير.

ويتزايد استخدام تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في أنظمة الإضاءة الذكية، مما يوفر اتصالاً سهلاً وأتمتة أفضل لتعزيز الكفاءة وتجربة المستخدم.

كما تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التنبؤ بالصيانة وتوفير الإضاءة التكيفية حسب الإشغال وظروف الإضاءة الطبيعية.

وتكتسب الإضاءة الذكية الخارجية للمساحات العامة والشوارع والحدائق في الإمارات شعبية متزايدة، حيث تسهم في تحسين السلامة وخفض تكاليف التشغيل.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقى حلول الإضاءة القابلة للتخصيص، مثل تعديل الألوان وشدة الإضاءة، رواجاً كبيراً في القطاعات السكنية وقطاع الضيافة.

ومع ظهور أنظمة التحكم اللاسلكية والتطبيقات المخصصة، أصبحت الإضاءة الذكية أكثر سهولة للمستخدمين؛ كما تشهد أنظمة الإضاءة الشمسية الذكية اهتماماً متزايداً، مما يدعم مشروعات التنمية في المناطق الحضرية والريفية، ويعزز السوق خلال الفترة المتوقعة.

وتمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على الإمكانات الضخمة لسوق الإضاءة الذكية في الإمارات، مما يبرز دوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية العالمية.